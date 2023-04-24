Таку "Шубу" у лаваші ви ще не куштували: рецепт незвичайної закуски
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Здивуйте близьких незвичайною закускою з того, що є під рукою
У смачний лаваш можна загорнути все, що завгодно: від вершкового сиру із зеленню до шоколадно-бананового пюре. Насправді важко знайти страву, яку не можна було б приготувати з цим тонким вірменським хлібом.
Але сьогодні у нас дещо особливо смачне — рулет із лаваша з оселедцем. Його компоненти нагадують відомий салат "Шуба", але у цікавій подачі. Цей рулет з лаваша з оселедцем за рецептом Shuba полюбить уся родина.
Як приготувати рулет з лаваша з оселедцем.
Інгредієнти на 4 порції:
- тонкий лаваш — 2 шт.;
- буряк — 2 шт.;
- морква — 3 шт.;
- яйця — 4 шт.;
- оселедець, філе — 1 шт.;
- майонез — 200 г;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування:
- Буряк і моркву помийте та зваріть до готовності (30–40 хвилин). Охолодіть, очистьте та натріть на середню тертку.
- Яйця зваріть протягом 10 хвилин. Охолодіть, очистьте та натріть на дрібну тертку. Філе оселедця наріжте невеликими кубиками.
- Один лист лаваша змастіть половиною майонезу, викладіть рівним шаром тертий буряк, зверху розкладіть кубики оселедця. Змастіть майонезом.
- Накрийте другим аркушем лаваша, змастіть майонезом. Розподіліть по ньому рівним шаром терту моркву та яйця. Посоліть і поперчіть. Змастіть майонезом і загорніть у щільний рулет.
До речі, вірменський лаваш для такого рулету можна приготувати самому. Три інгредієнти, трохи часу — і найсмачніший хліб готовий.