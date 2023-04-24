Таку "Шубу" у лаваші ви ще не куштували: рецепт незвичайної закуски

Здивуйте близьких незвичайною закускою з того, що є під рукою

У смачний лаваш можна загорнути все, що завгодно: від вершкового сиру із зеленню до шоколадно-бананового пюре. Насправді важко знайти страву, яку не можна було б приготувати з цим тонким вірменським хлібом.

Але сьогодні у нас дещо особливо смачне — рулет із лаваша з оселедцем. Його компоненти нагадують відомий салат "Шуба", але у цікавій подачі. Цей рулет з лаваша з оселедцем за рецептом Shuba полюбить уся родина.

Як приготувати рулет з лаваша з оселедцем.

Інгредієнти на 4 порції:

тонкий лаваш — 2 шт.;

буряк — 2 шт.;

морква — 3 шт.;

яйця — 4 шт.;

оселедець, філе — 1 шт.;

майонез — 200 г;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Буряк і моркву помийте та зваріть до готовності (30–40 хвилин). Охолодіть, очистьте та натріть на середню тертку. Яйця зваріть протягом 10 хвилин. Охолодіть, очистьте та натріть на дрібну тертку. Філе оселедця наріжте невеликими кубиками. Один лист лаваша змастіть половиною майонезу, викладіть рівним шаром тертий буряк, зверху розкладіть кубики оселедця. Змастіть майонезом. Накрийте другим аркушем лаваша, змастіть майонезом. Розподіліть по ньому рівним шаром терту моркву та яйця. Посоліть і поперчіть. Змастіть майонезом і загорніть у щільний рулет.

До речі, вірменський лаваш для такого рулету можна приготувати самому. Три інгредієнти, трохи часу — і найсмачніший хліб готовий.