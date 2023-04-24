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Підкорять з першого шматочка: рецепт курячих мафінів у мікрохвильовій печі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найсмачніші курячі мафіни без турбот
Найсмачніші курячі мафіни без турбот. Фото shuba.life

Корисна та ситна страва без жодної суєти на кухні

Бажаєте харчуватися правильно? Не починайте це занадто різко, щоб до кінця дня не виявити себе зі шматочком шоколадки у роті. Курячі мафіни в мікрохвильовій печі — це хороший початок нового життя.

Якщо у вас є куряче філе, гарбуз, яйця, борошно та сметана, Shuba рекомендує приготувати ці мафіни. Вони легкі, але водночас поживні та багаті. Тим більше вам навіть не знадобиться духовка — вам все зробить мікрохвильова піч. Їсти їх можна як гарячими, так і холодними — вони залишаться м’якими навіть наступного дня.

Як приготувати курячі мафіни

Інгредієнти на 4 порції:

  • куряче філе — 1 шт.;
  • гарбуз — 150 г;
  • яйця — 1 шт.;
  • борошно пшеничне — 40 г;
  • сметана — 20 г;
  • олія соняшникова — 20 мл;
  • сіль, перець чорний мелений, приправа до курки — на смак.

Спосіб приготування:

  1. Філе помийте і наріжте шматками. Гарбуз очистьте і наріжте кубиками. Пропустити підготовлені інгредієнти через м’ясорубку або перебийте в блендері до однорідної маси.
  2. Додайте яйце, сметану та перемішайте. Всипте борошно, що просіює, сіль, перець і приправу. Ретельно вимішайте масу.
  3. Силіконові формочки змастіть олією і викладете в них масу. Запікайте в мікрохвильовій печі при потужності 750 Вт 8-10 хвилин до зарум’янювання.

При покупці м’яса за допомогою тільки сірника можна визначити, натуральне воно чи підробка. Усього півхвилини — і ви будете впевнені як м’ясо.

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