Підкорять з першого шматочка: рецепт курячих мафінів у мікрохвильовій печі

Корисна та ситна страва без жодної суєти на кухні

Бажаєте харчуватися правильно? Не починайте це занадто різко, щоб до кінця дня не виявити себе зі шматочком шоколадки у роті. Курячі мафіни в мікрохвильовій печі — це хороший початок нового життя.

Якщо у вас є куряче філе, гарбуз, яйця, борошно та сметана, Shuba рекомендує приготувати ці мафіни. Вони легкі, але водночас поживні та багаті. Тим більше вам навіть не знадобиться духовка — вам все зробить мікрохвильова піч. Їсти їх можна як гарячими, так і холодними — вони залишаться м’якими навіть наступного дня.

Як приготувати курячі мафіни

Інгредієнти на 4 порції:

куряче філе — 1 шт.;

гарбуз — 150 г;

яйця — 1 шт.;

борошно пшеничне — 40 г;

сметана — 20 г;

олія соняшникова — 20 мл;

сіль, перець чорний мелений, приправа до курки — на смак.

Спосіб приготування:

Філе помийте і наріжте шматками. Гарбуз очистьте і наріжте кубиками. Пропустити підготовлені інгредієнти через м’ясорубку або перебийте в блендері до однорідної маси. Додайте яйце, сметану та перемішайте. Всипте борошно, що просіює, сіль, перець і приправу. Ретельно вимішайте масу. Силіконові формочки змастіть олією і викладете в них масу. Запікайте в мікрохвильовій печі при потужності 750 Вт 8-10 хвилин до зарум’янювання.

При покупці м’яса за допомогою тільки сірника можна визначити, натуральне воно чи підробка. Усього півхвилини — і ви будете впевнені як м’ясо.