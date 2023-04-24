Підкорять з першого шматочка: рецепт курячих мафінів у мікрохвильовій печі
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Корисна та ситна страва без жодної суєти на кухні
Бажаєте харчуватися правильно? Не починайте це занадто різко, щоб до кінця дня не виявити себе зі шматочком шоколадки у роті. Курячі мафіни в мікрохвильовій печі — це хороший початок нового життя.
Якщо у вас є куряче філе, гарбуз, яйця, борошно та сметана, Shuba рекомендує приготувати ці мафіни. Вони легкі, але водночас поживні та багаті. Тим більше вам навіть не знадобиться духовка — вам все зробить мікрохвильова піч. Їсти їх можна як гарячими, так і холодними — вони залишаться м’якими навіть наступного дня.
Як приготувати курячі мафіни
Інгредієнти на 4 порції:
- куряче філе — 1 шт.;
- гарбуз — 150 г;
- яйця — 1 шт.;
- борошно пшеничне — 40 г;
- сметана — 20 г;
- олія соняшникова — 20 мл;
- сіль, перець чорний мелений, приправа до курки — на смак.
Спосіб приготування:
- Філе помийте і наріжте шматками. Гарбуз очистьте і наріжте кубиками. Пропустити підготовлені інгредієнти через м’ясорубку або перебийте в блендері до однорідної маси.
- Додайте яйце, сметану та перемішайте. Всипте борошно, що просіює, сіль, перець і приправу. Ретельно вимішайте масу.
- Силіконові формочки змастіть олією і викладете в них масу. Запікайте в мікрохвильовій печі при потужності 750 Вт 8-10 хвилин до зарум’янювання.
При покупці м’яса за допомогою тільки сірника можна визначити, натуральне воно чи підробка. Усього півхвилини — і ви будете впевнені як м’ясо.