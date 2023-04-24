Печінка в клярі: простий рецепт – і феєричний результат

Простий рецепт – і неймовірний результат

Безумовно, куряча печінка — просто джерело вітамінів. А якщо відмовитися від простого класичного обсмажування та приготувати за незвичайним рецептом, вона здатна вас здивувати своїм смаком.

Сьогодні спробуємо приготувати печінку в клярі за рецептом Shuba. Достатньо доповнити її простим кляром з борошна, яйця, води та спецій, як інгредієнт набуває нових привабливих рис.

Як приготувати печінку в клярі

Інгредієнти на 4 порції:

куряча печінка — 500 г;

яйця — 1 шт.;

борошно пшеничне — 100 г;

вода — 150 мл;

олія соняшникова — 100 мл;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Печінку помийте, видаліть плівки та наріжте шматочками, посоліть. Для кляру яйце збийте з 60 г борошна, сіллю, перцем. Додайте воду і перемішайте в однорідну масу. Решту борошна насипте в плоску тарілку. Шматочки печінки спочатку обваляйте у борошні, потім вмочіть у кляр. У сковороді розігрійте олію і смажте печінку з двох сторін, по 3-4 хвилини з кожної, до золотистої скориночки. Викладіть готову печінку на паперовий рушник, щоб вона ввібрала зайву олію. Потім перекладіть у тарілку та подавайте теплою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як просто та швидко підготувати печінку птиці чи тварини до приготування. Це дуже важливий етап, від якого залежить смак продукту.