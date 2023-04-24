Печінка в клярі: простий рецепт – і феєричний результат
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Простий рецепт – і неймовірний результат
Безумовно, куряча печінка — просто джерело вітамінів. А якщо відмовитися від простого класичного обсмажування та приготувати за незвичайним рецептом, вона здатна вас здивувати своїм смаком.
Сьогодні спробуємо приготувати печінку в клярі за рецептом Shuba. Достатньо доповнити її простим кляром з борошна, яйця, води та спецій, як інгредієнт набуває нових привабливих рис.
Як приготувати печінку в клярі
Інгредієнти на 4 порції:
- куряча печінка — 500 г;
- яйця — 1 шт.;
- борошно пшеничне — 100 г;
- вода — 150 мл;
- олія соняшникова — 100 мл;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Печінку помийте, видаліть плівки та наріжте шматочками, посоліть.
- Для кляру яйце збийте з 60 г борошна, сіллю, перцем. Додайте воду і перемішайте в однорідну масу.
- Решту борошна насипте в плоску тарілку. Шматочки печінки спочатку обваляйте у борошні, потім вмочіть у кляр.
- У сковороді розігрійте олію і смажте печінку з двох сторін, по 3-4 хвилини з кожної, до золотистої скориночки. Викладіть готову печінку на паперовий рушник, щоб вона ввібрала зайву олію. Потім перекладіть у тарілку та подавайте теплою.
Раніше "Телеграф" розповідав, як просто та швидко підготувати печінку птиці чи тварини до приготування. Це дуже важливий етап, від якого залежить смак продукту.