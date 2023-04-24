Зима пройшла, а огірки не з’їли: рецепт бюджетних бутербродів нашвидкуруч
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Небагато часу і підручних інгредієнтів – і закуска готова
Бутерброд став найпопулярнішою закускою у нашій країні, а й у всьому світі. Існує багато різновидів страви: це бургери та сендвічі, бутерброди та канапе, тости, хот-доги, грінки та навіть закуски з лаваша. Для бутербродів можуть використовуватися не лише хліб, батони та булочки. Багато хто замість них беруть крекери або галети, або навіть зовсім відмовляються від борошняної частини бутерброду.
Сьогодні спробуємо приготувати бутерброди з огірками та шпротами за порадою "Бабусиних рецептів". Вони вийдуть ситними та з ніжним смаком. Спробуйте — і ви не пошкодуєте.
Як приготувати бутерброди зі шпротів та маринованих огірків
Інгредієнти:
- солоні/мариновані огірки – 5 шт.;
- шпроти – 200 г;
- часник – 2 зубчики;
- багет — 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- чорний мелений перець – 1/2 ч. л.;
- соняшникова олія – 100 мл.
Спосіб приготування:
- Огірки слід подрібнити на дрібних різцях терки та віджати зайву рідину.
- В огіркову масу подрібнюємо часникові зубчики, змішуємо.
- Цибулю нарізаємо маленькими кубиками та обсмажуємо трохи помітного золотистого відтінку. З’єднуємо огіркову масу з обсмаженою цибулею та чорним меленим перцем, перемішуємо.
- Нарізаємо на тонкі скибочки багет, змащуємо поверхню хліба огірковою сумішшю.
- На огіркову масу викладаємо шпроти.
- Можна за бажанням прикрасити бутерброди зеленню – петрушкою та кропом. Страва готова, смачного.
Зі шпротів можна приготувати приголомшливий салат. Це чудова страва за мінімум часу.