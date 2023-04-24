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Зима пройшла, а огірки не з’їли: рецепт бюджетних бутербродів нашвидкуруч

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі бутерброди з незвичайною намазкою здивують вас
Такі бутерброди з незвичайною намазкою здивують вас. Фото 1000.menu

Небагато часу і підручних інгредієнтів – і закуска готова

Бутерброд став найпопулярнішою закускою у нашій країні, а й у всьому світі. Існує багато різновидів страви: це бургери та сендвічі, бутерброди та канапе, тости, хот-доги, грінки та навіть закуски з лаваша. Для бутербродів можуть використовуватися не лише хліб, батони та булочки. Багато хто замість них беруть крекери або галети, або навіть зовсім відмовляються від борошняної частини бутерброду.

Сьогодні спробуємо приготувати бутерброди з огірками та шпротами за порадою "Бабусиних рецептів". Вони вийдуть ситними та з ніжним смаком. Спробуйте — і ви не пошкодуєте.

Як приготувати бутерброди зі шпротів та маринованих огірків

Інгредієнти:

  • солоні/мариновані огірки – 5 шт.;
  • шпроти – 200 г;
  • часник – 2 зубчики;
  • багет — 1 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • чорний мелений перець – 1/2 ч. л.;
  • соняшникова олія – 100 мл.

Спосіб приготування:

  1. Огірки слід подрібнити на дрібних різцях терки та віджати зайву рідину.
  2. В огіркову масу подрібнюємо часникові зубчики, змішуємо.
  3. Цибулю нарізаємо маленькими кубиками та обсмажуємо трохи помітного золотистого відтінку. З’єднуємо огіркову масу з обсмаженою цибулею та чорним меленим перцем, перемішуємо.
  4. Нарізаємо на тонкі скибочки багет, змащуємо поверхню хліба огірковою сумішшю.
  5. На огіркову масу викладаємо шпроти.
  6. Можна за бажанням прикрасити бутерброди зеленню – петрушкою та кропом. Страва готова, смачного.

Зі шпротів можна приготувати приголомшливий салат. Це чудова страва за мінімум часу.

Теги:
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