Смачний салат "з нічого": три інгредієнти — і маєте соковиту свіжу закуску

Навесні так хочеться вітамінів

Якщо вам навесні теж хочеться чогось свіжого та хрусткого, а йти по упаковану зелень лінь, пропонуємо приготувати салат з того, що є у кожному холодильнику. Він просто готується і відмінно справляється зі своїм завданням.

Соковитим рецептом поділились на порталі trserial.net.ua. Для нього потрібні всього три інгредієнти та заправка у вигляді сметани чи майонезу. Звичайну капусту в складі можна замінити на пекінську — так буде ще смачніше.

Інгредієнти:

Капуста свіжа – 300 г

Цибулина – 1 штука

Яйця – 3 штуки

Сіль, перець – за смаком

Майонез або сметана – для заправки

Спосіб приготування:

Вкруту зварені яйця остуджуємо та очищаємо. Дрібно кришимо та ошпарюємо окропом цибулю. Якщо є зайвий час, то можна й замаринувати — додати сіль, цукор та оцет, гарненько пром’яти та залишити на 5 хвилин. Після — відкинути на друшляк і пролити окропом. Тонко шаткуємо капусту. Яйця нарізаємо невеликими кубиками. У салатнику з’єднуємо всі інгредієнти та заправляємо майонезом або сметаною. До смаку солимо. Можна додати свіжу зелень.

Салат готовий. Вживати його слід одразу — якщо продукти встигнуть пустити сік, буде не так смачно. Схожий, але ще простіший салат — ароматна хрумка закуска зі свіжої моркви.