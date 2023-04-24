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Смачний салат "з нічого": три інгредієнти — і маєте соковиту свіжу закуску

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Найпростіший салат з того, що є в холодильнику
Найпростіший салат з того, що є в холодильнику. Фото lady.tochka.net

Навесні так хочеться вітамінів

Якщо вам навесні теж хочеться чогось свіжого та хрусткого, а йти по упаковану зелень лінь, пропонуємо приготувати салат з того, що є у кожному холодильнику. Він просто готується і відмінно справляється зі своїм завданням.

Соковитим рецептом поділились на порталі trserial.net.ua. Для нього потрібні всього три інгредієнти та заправка у вигляді сметани чи майонезу. Звичайну капусту в складі можна замінити на пекінську — так буде ще смачніше.

Інгредієнти:

  • Капуста свіжа – 300 г
  • Цибулина – 1 штука
  • Яйця – 3 штуки
  • Сіль, перець – за смаком
  • Майонез або сметана – для заправки

Спосіб приготування:

  1. Вкруту зварені яйця остуджуємо та очищаємо. Дрібно кришимо та ошпарюємо окропом цибулю. Якщо є зайвий час, то можна й замаринувати — додати сіль, цукор та оцет, гарненько пром’яти та залишити на 5 хвилин. Після — відкинути на друшляк і пролити окропом.
  2. Тонко шаткуємо капусту. Яйця нарізаємо невеликими кубиками.
  3. У салатнику з’єднуємо всі інгредієнти та заправляємо майонезом або сметаною. До смаку солимо. Можна додати свіжу зелень.

Салат готовий. Вживати його слід одразу — якщо продукти встигнуть пустити сік, буде не так смачно. Схожий, але ще простіший салат — ароматна хрумка закуска зі свіжої моркви.

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#Рецепт #Салат #Капуста