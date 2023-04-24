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Найкращий шоколадний пиріг: без борошна, духовки та нервів

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Рецепт базовий, до нього можна додати що завгодно, у тому числі - зацукровану вишню, як на фото
Рецепт базовий, до нього можна додати що завгодно, у тому числі - зацукровану вишню, як на фото. Фото Скриншот Youtube "Прості рецепти від Ірини"

Справді смачний пиріг "з нічого"

Шоколадні пироги та неймовірні торти з шоколадом для багатьох людей — улюблений десерт, але вони забирають багато часу. Але цей пиріг — виняток. Для нього навіть духовка не знадобиться.

На порталі "Добрі новини" поділились рецептом смачного шоколадного пирога з сирним кремом. Він готується швидко і не потребує випікання.

Інгредієнти:

  • 2 курячих яйця;
  • 2 банани;
  • 0,5 чайної ложки розпушувача;
  • 50 грамів какао-порошку;
  • 50 грамів шоколаду;
  • 60 мл молока;
  • 250 грамів крем-сиру;
  • 1 ложка ваніліну;
  • 1 чайна ложка соку з лимона.

Спосіб приготування:

  1. Очищаємо банани. Якщо вони перестиглі – це буде, навіть, краще та смачніше. Нарізаємо їх дрібними шматочками і поки відставляємо.
  2. В глибоку миску вибиваємо яйця, додаємо до них какао-порошок та розпушувач. Добре перемішуємо. Це можна робити вінчиком, блендером, міксером або будь-яким іншим кухонним інструментом. Додаємо банани та ще раз ретельно перемішуємо.
  3. Готуємо підходящу форму, змащуємо її вершковим маслом і відправляємо "запікатися" до мікрохвильової печі на 5-7 хвилин.
  4. Поки пиріг готується, приготуємо глазур та сирний крем. Для крему беремо сир та перемішуємо його з лимонним соком та ваніліном. На водяній бані топимо чорний шоколад.
  5. Коли пиріг готовий, зверху промазуємо нашим сирним кремом, а потім поливаємо готовим шоколадом.

Можна трішки потримати його в холодильнику — щоб схопився, але необов’язково. Цей пиріг готовий до вживання зі смачним ягідним мохіто, як тільки вистигне.

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