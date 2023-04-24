Найкращий шоколадний пиріг: без борошна, духовки та нервів
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Справді смачний пиріг "з нічого"
Шоколадні пироги та неймовірні торти з шоколадом для багатьох людей — улюблений десерт, але вони забирають багато часу. Але цей пиріг — виняток. Для нього навіть духовка не знадобиться.
На порталі "Добрі новини" поділились рецептом смачного шоколадного пирога з сирним кремом. Він готується швидко і не потребує випікання.
Інгредієнти:
- 2 курячих яйця;
- 2 банани;
- 0,5 чайної ложки розпушувача;
- 50 грамів какао-порошку;
- 50 грамів шоколаду;
- 60 мл молока;
- 250 грамів крем-сиру;
- 1 ложка ваніліну;
- 1 чайна ложка соку з лимона.
Спосіб приготування:
- Очищаємо банани. Якщо вони перестиглі – це буде, навіть, краще та смачніше. Нарізаємо їх дрібними шматочками і поки відставляємо.
- В глибоку миску вибиваємо яйця, додаємо до них какао-порошок та розпушувач. Добре перемішуємо. Це можна робити вінчиком, блендером, міксером або будь-яким іншим кухонним інструментом. Додаємо банани та ще раз ретельно перемішуємо.
- Готуємо підходящу форму, змащуємо її вершковим маслом і відправляємо "запікатися" до мікрохвильової печі на 5-7 хвилин.
- Поки пиріг готується, приготуємо глазур та сирний крем. Для крему беремо сир та перемішуємо його з лимонним соком та ваніліном. На водяній бані топимо чорний шоколад.
- Коли пиріг готовий, зверху промазуємо нашим сирним кремом, а потім поливаємо готовим шоколадом.
Можна трішки потримати його в холодильнику — щоб схопився, але необов’язково. Цей пиріг готовий до вживання зі смачним ягідним мохіто, як тільки вистигне.