Найкращий шоколадний пиріг: без борошна, духовки та нервів

Справді смачний пиріг "з нічого"

Шоколадні пироги та неймовірні торти з шоколадом для багатьох людей — улюблений десерт, але вони забирають багато часу. Але цей пиріг — виняток. Для нього навіть духовка не знадобиться.

На порталі "Добрі новини" поділились рецептом смачного шоколадного пирога з сирним кремом. Він готується швидко і не потребує випікання.

Інгредієнти:

2 курячих яйця;

2 банани;

0,5 чайної ложки розпушувача;

50 грамів какао-порошку;

50 грамів шоколаду;

60 мл молока;

250 грамів крем-сиру;

1 ложка ваніліну;

1 чайна ложка соку з лимона.

Спосіб приготування:

Очищаємо банани. Якщо вони перестиглі – це буде, навіть, краще та смачніше. Нарізаємо їх дрібними шматочками і поки відставляємо. В глибоку миску вибиваємо яйця, додаємо до них какао-порошок та розпушувач. Добре перемішуємо. Це можна робити вінчиком, блендером, міксером або будь-яким іншим кухонним інструментом. Додаємо банани та ще раз ретельно перемішуємо. Готуємо підходящу форму, змащуємо її вершковим маслом і відправляємо "запікатися" до мікрохвильової печі на 5-7 хвилин. Поки пиріг готується, приготуємо глазур та сирний крем. Для крему беремо сир та перемішуємо його з лимонним соком та ваніліном. На водяній бані топимо чорний шоколад. Коли пиріг готовий, зверху промазуємо нашим сирним кремом, а потім поливаємо готовим шоколадом.

Можна трішки потримати його в холодильнику — щоб схопився, але необов’язково. Цей пиріг готовий до вживання зі смачним ягідним мохіто, як тільки вистигне.