Суперсмачні домашні котлети: секретний рецепт соковитої страви

За цим рецептом котлети виходять повітряні та соковиті

Котлети по-домашньому – на перший погляд, звична страва. Але багато кулінарів скаржаться, що котлети виходять гумовими, жорсткими або розвалюються при смаженні.

На порталі gurman.co.ua розповіли, як приготувати соковиті, повітряні та дуже смачні котлети. Секрет — у використанні двох видів фаршу.

Інгредієнти:

фарш зі свинини — 500 г

фарш з яловичини — 500 г

батон

яйце

три цибулини

часник — кілька зубчиків (при бажанні)

чиста вода — 300 мл

спеції — за смаком

Спосіб приготування:

Скибочки білого хліба опускаємо в воду або молоко. М’ясо разом з цибулею пропускаємо через м’ясорубку. Можна в цей же момент додати часник. У готовий фарш вбиваємо яйце, кладемо м’який хліб, попередньо віджатий від зайвої рідини. ) Додаємо спеції за смаком, змішуємо. З фаршу робимо котлети і підсмажуємо їх до рум’яного кольору. Вливаємо у сковорідку трохи води накриваємо кришкою. Таким чином готуємо котлети ще 10 хвилин.

Такий спосіб приготування — кулінарна хитрість, з яким м’ясо і приготується, і залишиться соковитим. А якщо ви раптом все ж пересушили котлети, то приготуйте до них швидку смачну підливу-рятівницю.