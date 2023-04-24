Суперсмачні домашні котлети: секретний рецепт соковитої страви
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За цим рецептом котлети виходять повітряні та соковиті
Котлети по-домашньому – на перший погляд, звична страва. Але багато кулінарів скаржаться, що котлети виходять гумовими, жорсткими або розвалюються при смаженні.
На порталі gurman.co.ua розповіли, як приготувати соковиті, повітряні та дуже смачні котлети. Секрет — у використанні двох видів фаршу.
Інгредієнти:
- фарш зі свинини — 500 г
- фарш з яловичини — 500 г
- батон
- яйце
- три цибулини
- часник — кілька зубчиків (при бажанні)
- чиста вода — 300 мл
- спеції — за смаком
Спосіб приготування:
- Скибочки білого хліба опускаємо в воду або молоко. М’ясо разом з цибулею пропускаємо через м’ясорубку. Можна в цей же момент додати часник.
- У готовий фарш вбиваємо яйце, кладемо м’який хліб, попередньо віджатий від зайвої рідини. ) Додаємо спеції за смаком, змішуємо.
- З фаршу робимо котлети і підсмажуємо їх до рум’яного кольору. Вливаємо у сковорідку трохи води накриваємо кришкою. Таким чином готуємо котлети ще 10 хвилин.
Такий спосіб приготування — кулінарна хитрість, з яким м’ясо і приготується, і залишиться соковитим. А якщо ви раптом все ж пересушили котлети, то приготуйте до них швидку смачну підливу-рятівницю.