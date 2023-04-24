Як з дорогого ресторану: хитрий рецепт смаженої риби

Хитрощі, про які мовчать професіонали

Якщо ви втомилися від скумбрії в банці і хочете посмажити рибу, розповідаємо, як зробити це смачно. Страва, приготована з врахуванням цих нюансів, буде такою смачною, що здаватиметься, наче її приготували в дорогому ресторані.

Секрет, як розповідає Pixelinform, у двох речах, яким зазвичай приділяють замало уваги. Це аромат страви та час приготування.

Інгредієнти:

будь-яка річкова риба — 400 г

олія — для смаження

часник — кілька зубчиків

сіль — по смаку

Спосіб приготування:

Рибу патраємо та солимо. Розігріваємо сковороду з олією. Часник чистимо та давимо ножем. Викладаємо його в розігріту олію. За хвилину викладаємо перші шматочки риби. Часник надасть страві цікавого аромату. Смажимо рибу. Коли часник засмажиться — викладаємо його зі сковороди і продовжуємо готувати рибу. На цей момент весь його смак уже перейшов в олію. Дуже важливий момент — час приготування риби. Принцип називається "2 до 1". Коли ми поміщаємо шматок риби на розігріту сковороду, то засікаємо необхідний час для обсмажування її з одного боку (це залежить від товщини шматка). Таким чином, якщо риба смажилася 8 хвилин на одному боці, то, перевернувши її на інший бік, смажимо вже 4 хвилини.

Риба за цим рецептом вийде не пересмажена та максимально соковита. Приготуйте до неї смачний сирний соус — і страва буде довершеною.