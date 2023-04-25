Сніданок для тих, хто поспішає: рецепт шоколадно-сирних оладок

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Сьогодні ми спробуємо приготувати ароматні шоколадно-сирні оладки за рецептом Shuba. Вони ідеально підійдуть на сніданок, перекус чи десерт. Що важливо – рецепт легкий та дуже швидкий. Вам просто необхідно змішати всі інгредієнти у блендері та обсмажити тісто на сковороді до рум’яності. В результаті у вас вийдуть пишні та ароматні оладки, від яких просто за вуха не відтягнеш близьких.

Як приготувати шоколадно-сирні оладки

Інгредієнти:

сир кисломолочний — 200 г;

молоко — 250 мл;

яйця — 2 шт.;

борошно пшеничне — 200 г;

какао-порошок — 50 г;

цукор — 50 г;

цукор ванільний — 10 г;

розпушувач — 10 г;

сіль — 1/8 ч. л.;

шоколад — 80 г;

олія соняшникова — 60 мл.

Спосіб приготування:

Молоко та сир збийте блендером до однорідності. Додайте яйця, цукор, сіль і збийте ще раз. Борошно змішайте з розпушувачем та какао-порошком. З’єднайте рідку та суху суміші, перемішайте до однорідної маси. Розігрійте сковороду з олією і смажте невеликі оладки по одній хвилині з кожного боку до рум’яності.

Шоколадно-сирні оладки можна прикрасити ягодами та фруктами, цукровою пудрою або кленовим сиропом. А можна дати волю своїй уяві та подати з шоколадною пастою чи згущеним молоком.