Сніданок для тих, хто поспішає: рецепт шоколадно-сирних оладок
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човни дуже популярні в українській кухні. Хтось любить готувати за своїм унікальним рецептом, а хтось постійно експериментує.
Сьогодні ми спробуємо приготувати ароматні шоколадно-сирні оладки за рецептом Shuba. Вони ідеально підійдуть на сніданок, перекус чи десерт. Що важливо – рецепт легкий та дуже швидкий. Вам просто необхідно змішати всі інгредієнти у блендері та обсмажити тісто на сковороді до рум’яності. В результаті у вас вийдуть пишні та ароматні оладки, від яких просто за вуха не відтягнеш близьких.
Як приготувати шоколадно-сирні оладки
Інгредієнти:
- сир кисломолочний — 200 г;
- молоко — 250 мл;
- яйця — 2 шт.;
- борошно пшеничне — 200 г;
- какао-порошок — 50 г;
- цукор — 50 г;
- цукор ванільний — 10 г;
- розпушувач — 10 г;
- сіль — 1/8 ч. л.;
- шоколад — 80 г;
- олія соняшникова — 60 мл.
Спосіб приготування:
- Молоко та сир збийте блендером до однорідності. Додайте яйця, цукор, сіль і збийте ще раз.
- Борошно змішайте з розпушувачем та какао-порошком. З’єднайте рідку та суху суміші, перемішайте до однорідної маси.
- Розігрійте сковороду з олією і смажте невеликі оладки по одній хвилині з кожного боку до рум’яності.
Шоколадно-сирні оладки можна прикрасити ягодами та фруктами, цукровою пудрою або кленовим сиропом. А можна дати волю своїй уяві та подати з шоколадною пастою чи згущеним молоком.