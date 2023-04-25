Приголомшлива вечеря з підручних продуктів: рецепт запеченої курки з капустою
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Небагато часу — і найсмачніша страва на столі!
Запікання будь-чого в духовці найчастіше простіше смаження на сковороді і вимагає меншої уваги. Страви виходять більш дієтичними та ніжними.
Сьогодні спробуємо приготувати в духовці ніжну та ароматну курочку з капустою за рецептом ProstoWay. Така дивовижно смачна страва в духовці здатна звести з розуму будь-кого. Соковита, ароматна капуста, ніжне м’ясо курки, просочене соками капусти – нікому не в змозі встояти. Крім того, ця страва дуже проста в приготуванні, тому вона точно стане улюбленою.
Як приготувати курку з капустою в духовці
Інгредієнти:
- стегенця курячі — 1,5 кг;
- капуста білокачанна — 2 шт.;
- сіль — 1,5 ч.л.;
- перець чорний мелений – 1 ч. л.;
- часник – 3-4 зубчики;
- рослинна олія.
Спосіб приготування:
- Для соусу змішуємо олію, сіль, чорний перець і подрібнений часник.
- Кожну капусту нарізаємо на 4 кільця завтовшки приблизно 3 см. Викладаємо капусту на деко в один шар, зверху – курячі стегенця.
- Наносимо на стегенця та капусту приготовлений соус.
- Готуємо курку з капустою у духовці 45 хвилин при 180 градусах.
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