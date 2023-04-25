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Приголомшлива вечеря з підручних продуктів: рецепт запеченої курки з капустою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Запечену курку з капустою точно полюблять ваші близькі
Запечену курку з капустою точно полюблять ваші близькі. Фото cesmak.info

Небагато часу — і найсмачніша страва на столі!

Запікання будь-чого в духовці найчастіше простіше смаження на сковороді і вимагає меншої уваги. Страви виходять більш дієтичними та ніжними.

Сьогодні спробуємо приготувати в духовці ніжну та ароматну курочку з капустою за рецептом ProstoWay. Така дивовижно смачна страва в духовці здатна звести з розуму будь-кого. Соковита, ароматна капуста, ніжне м’ясо курки, просочене соками капусти – нікому не в змозі встояти. Крім того, ця страва дуже проста в приготуванні, тому вона точно стане улюбленою.

Як приготувати курку з капустою в духовці

Інгредієнти:

  • стегенця курячі — 1,5 кг;
  • капуста білокачанна — 2 шт.;
  • сіль — 1,5 ч.л.;
  • перець чорний мелений – 1 ч. л.;
  • часник – 3-4 зубчики;
  • рослинна олія.

Спосіб приготування:

  1. Для соусу змішуємо олію, сіль, чорний перець і подрібнений часник.
  2. Кожну капусту нарізаємо на 4 кільця завтовшки приблизно 3 см. Викладаємо капусту на деко в один шар, зверху – курячі стегенця.
  3. Наносимо на стегенця та капусту приготовлений соус.
  4. Готуємо курку з капустою у духовці 45 хвилин при 180 градусах.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати у духовці улюблені нагетси. Така ніжна та ароматна страва вийде навіть без смаження.

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#Рецепт #Курка #Готуємо вдома