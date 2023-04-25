Приголомшлива вечеря з підручних продуктів: рецепт запеченої курки з капустою

Небагато часу — і найсмачніша страва на столі!

Запікання будь-чого в духовці найчастіше простіше смаження на сковороді і вимагає меншої уваги. Страви виходять більш дієтичними та ніжними.

Сьогодні спробуємо приготувати в духовці ніжну та ароматну курочку з капустою за рецептом ProstoWay. Така дивовижно смачна страва в духовці здатна звести з розуму будь-кого. Соковита, ароматна капуста, ніжне м’ясо курки, просочене соками капусти – нікому не в змозі встояти. Крім того, ця страва дуже проста в приготуванні, тому вона точно стане улюбленою.

Як приготувати курку з капустою в духовці

Інгредієнти:

стегенця курячі — 1,5 кг;

капуста білокачанна — 2 шт.;

сіль — 1,5 ч.л.;

перець чорний мелений – 1 ч. л.;

часник – 3-4 зубчики;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Для соусу змішуємо олію, сіль, чорний перець і подрібнений часник. Кожну капусту нарізаємо на 4 кільця завтовшки приблизно 3 см. Викладаємо капусту на деко в один шар, зверху – курячі стегенця. Наносимо на стегенця та капусту приготовлений соус. Готуємо курку з капустою у духовці 45 хвилин при 180 градусах.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати у духовці улюблені нагетси. Така ніжна та ароматна страва вийде навіть без смаження.