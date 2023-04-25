До вина і не тільки: рецепт швидкої та бюджетної закуски з чотирьох інгредієнтів

Мінімум зусиль та максимум смаку

Роль простих у приготуванні закусок не варто недооцінювати. Вчасно подані на стіл вони стимулюють апетит та доповнюють основні страви. Попри простоту виконання, закуски можуть вразити смакові якості.

Італійська закуска за рецептом ProstoWay на кожному святковому столі зазвичай з’їдається однією з перших. Така проста, але дуже смачна закуска готується за лічені хвилини.

Як приготувати італійську закуску з бекону, сиру та оливок

Інгредієнти:

бекон варено-копчений — 200 г;

сир Філадельфія – 100 г;

оливки без кісточок — 1 банк;

зелена цибуля – пучок;

зелень для оздоблення;

зубочистки.

Спосіб приготування:

Для приготування закуски використовуємо варено-копчений бекон. Змащуємо смужки бекону рівномірно м’яким сиром. Посипаємо сир подрібненою зеленою цибулею. Після цього викладаємо на нього оливки порізані тонкими кільцями. Акуратно загортаємо смужки бекону в рулетики та проколюємо кожен рулет зубочисткою трохи під нахилом. Таким чином, збираємо всі рулетики та викладаємо їх у вигляді квітки на блюдо для подачі. Прикрашаємо рулетики гілочками розмарину, але ви можете використовувати будь-яку зелень на вашу думку. Блюдо готове.

Відмінну закуску можна приготувати зі звичайних сардин у томаті. Небагато часу — і найсмачніша страва на столі.