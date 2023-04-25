Шашлик за 15 хвилин: як отримати соковите м’ясо швидко

Простіше не буває

Є безліч маринадів під всі види м’яса для шашлику, наприклад, універсальний маринад для курячої грудки. Але зазвичай вони вимагають багато часу — м’ясо залишається на ніч або й на добу.

М’ясо маринують для того, щоб запечатати сік усередині кожного шматочка. Розповідаємо, як скоротити час маринування до 15 хвилин. Все дуже просто. Знадобиться звичайний пакет.

Інгредієнти:

М’ясо — 1 кг

Цибуля — 2-3 шт

Часник — за бажанням

Сіль, перець — на смак

Улюблені спеції до м’яса — на смак

Густа сметана або йогурт — 3-4 столові ложки

Сильногазована мінеральна вода — 300 мл

Спосіб приготування:

М’ясо нарізаємо зручними шматками. Цибулю кришимо півкільцями і добре проминаємо руками з сіллю. Якщо додаємо часник, то очищаємо його і роздавлюємо лезом ножа. Нарізане м’ясо та всі додатки, окрім води, складаємо у звичайний пакет та перемішуємо. В останню чергу заливаємо все мінеральною водою. Одразу щільно зав’язуємо пакет, щоб з мінералки не виходили бульбашки. Наступна частина — найважливіша. Пакет із усім вмістом ретельно проминаємо впродовж 10-15 хвилин. Якщо є більше часу — можна залишити на довше, але чсас від часу розминати руками вміст пакета.

Від того, наскільки старанно ви будете проминати м’ясо, залежить його смак. Мінеральна вода зробить його м’яким та соковитим. А до шашлику обов’язково приготуйте епічний сирний соус.