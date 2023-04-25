Шашлик за 15 хвилин: як отримати соковите м’ясо швидко
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Простіше не буває
Є безліч маринадів під всі види м’яса для шашлику, наприклад, універсальний маринад для курячої грудки. Але зазвичай вони вимагають багато часу — м’ясо залишається на ніч або й на добу.
М’ясо маринують для того, щоб запечатати сік усередині кожного шматочка. Розповідаємо, як скоротити час маринування до 15 хвилин. Все дуже просто. Знадобиться звичайний пакет.
Інгредієнти:
- М’ясо — 1 кг
- Цибуля — 2-3 шт
- Часник — за бажанням
- Сіль, перець — на смак
- Улюблені спеції до м’яса — на смак
- Густа сметана або йогурт — 3-4 столові ложки
- Сильногазована мінеральна вода — 300 мл
Спосіб приготування:
- М’ясо нарізаємо зручними шматками. Цибулю кришимо півкільцями і добре проминаємо руками з сіллю. Якщо додаємо часник, то очищаємо його і роздавлюємо лезом ножа.
- Нарізане м’ясо та всі додатки, окрім води, складаємо у звичайний пакет та перемішуємо. В останню чергу заливаємо все мінеральною водою. Одразу щільно зав’язуємо пакет, щоб з мінералки не виходили бульбашки.
- Наступна частина — найважливіша. Пакет із усім вмістом ретельно проминаємо впродовж 10-15 хвилин. Якщо є більше часу — можна залишити на довше, але чсас від часу розминати руками вміст пакета.
Від того, наскільки старанно ви будете проминати м’ясо, залежить його смак. Мінеральна вода зробить його м’яким та соковитим. А до шашлику обов’язково приготуйте епічний сирний соус.