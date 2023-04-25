Готується просто, швидко з’їдається: рецепт бомбічного м’ясного хліба
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Такий хліб буде доречним на будь-якому столі
М’ясний хліб – це традиційна страва Німеччини, США та Австрії, не менш поширена й у нас. Готується страва з дуже простих інгредієнтів, а в результаті виходить смачне, соковите та смачне частування. В основі такого хліба – фарш із будь-якого м’яса. Тож якщо вам набридли котлети чи ковбаса, приготуйте м’ясний хліб – і ви не пошкодуєте.
"Бабусині рецепти" розповідають, що такий м’ясний хліб досить просто готувати, а всі основні інгредієнти можна виявити у найближчому супермаркеті. До м’яса, хліба, вершків та горіхів можна додати прянощі, спеції та білі гриби – і тоді отримаєте оригінальну та смачну страву. Воно буде доречним як звичайного обіду, так і святкового столу.
Як приготувати м’ясний хліб
Інгредієнти:
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- батон — 0,5 шт.;
- фарш – 700 г;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- перець чорний мелений — щіпка;
- часник – 1 зубчик;
- яйця – 2 шт.;
- кетчуп – 2 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- цукор — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування:
- Нарізаємо цибулину чверть кільцями, батон ріжемо на шматочки та позбавляємо кірок. З’єднуємо фарш із хлібом та цибулею, сіллю, чорним меленим перцем та яйцями.
- Пропускаємо через прес зубчик часнику, додаємо до м’ясної суміші. Роздрібнюємо інгредієнти за допомогою занурювального блендера до однорідної консистенції.
- Змащуємо форму для випікання олією, викладаємо в неї м’ясну масу.
- Запікаємо м’ясний хліб у духовці при 180 градусах до готовності. Перевіряємо м’ясний хліб за допомогою дерев’яної шпажки.
- Для глазурі змішуємо кетчуп, гірчицю та цукор. Змащуємо м’ясний хліб глазур’ю за 10 хвилин до готовності.
З фаршем можна приготувати ще й приголомшливі хрусткі клубочки. Страва ідеальна і на кожен день, і для дитячого свята