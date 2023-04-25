Готується просто, швидко з’їдається: рецепт бомбічного м’ясного хліба

Такий хліб буде доречним на будь-якому столі

М’ясний хліб – це традиційна страва Німеччини, США та Австрії, не менш поширена й у нас. Готується страва з дуже простих інгредієнтів, а в результаті виходить смачне, соковите та смачне частування. В основі такого хліба – фарш із будь-якого м’яса. Тож якщо вам набридли котлети чи ковбаса, приготуйте м’ясний хліб – і ви не пошкодуєте.

"Бабусині рецепти" розповідають, що такий м’ясний хліб досить просто готувати, а всі основні інгредієнти можна виявити у найближчому супермаркеті. До м’яса, хліба, вершків та горіхів можна додати прянощі, спеції та білі гриби – і тоді отримаєте оригінальну та смачну страву. Воно буде доречним як звичайного обіду, так і святкового столу.

Як приготувати м’ясний хліб

Інгредієнти:

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

батон — 0,5 шт.;

фарш – 700 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

перець чорний мелений — щіпка;

часник – 1 зубчик;

яйця – 2 шт.;

кетчуп – 2 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

цукор — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Нарізаємо цибулину чверть кільцями, батон ріжемо на шматочки та позбавляємо кірок. З’єднуємо фарш із хлібом та цибулею, сіллю, чорним меленим перцем та яйцями. Пропускаємо через прес зубчик часнику, додаємо до м’ясної суміші. Роздрібнюємо інгредієнти за допомогою занурювального блендера до однорідної консистенції. Змащуємо форму для випікання олією, викладаємо в неї м’ясну масу. Запікаємо м’ясний хліб у духовці при 180 градусах до готовності. Перевіряємо м’ясний хліб за допомогою дерев’яної шпажки. Для глазурі змішуємо кетчуп, гірчицю та цукор. Змащуємо м’ясний хліб глазур’ю за 10 хвилин до готовності.

З фаршем можна приготувати ще й приголомшливі хрусткі клубочки. Страва ідеальна і на кожен день, і для дитячого свята