Бюджетна вечеря за 15 хвилин — реальність: як приготувати свинину в паніруванні

Від такої страви ніхто не відмовиться!

Стейки — це дуже універсальна страва, яку можна подавати і на повсякденний стіл, і на святковий. Воно гарантовано не залишиться поза увагою.

Сьогодні ми приготуємо стейки зі свинини в паніруванні. У рецепті від Shuba ми будемо використовувати кукурудзяне борошно — воно ідеально підходить для панірування м’ясного філе. Завдяки своїй зернистій текстурі борошно гарантує ідеальне підрум’янювання та хрумку скоринку і зробить м’ясо ідеальним.

Як приготувати стейки зі свинини в паніруванні

свинячий стейк — 4 шт.;

борошно кукурудзяне — 200 г;

яйця — 2 шт.;

сіль до свого смаку;

олія соняшникова — 80 мл.

Спосіб приготування:

Стейки промийте, добре обсушіть, щоб до них краще прилипла панірування. Насипте кукурудзяне борошно у велику тарілку. У мисці збийте яйця з щіпкою солі та, коли закінчите, повністю занурте м’ясо в яйце. Обвалюйте м’ясо в борошні з двох сторін. Якщо ви хочете товстішу скоринку, ви можете повторити процедуру двічі. Як тільки м’ясо буде готове, дайте йому відпочити у холодильнику протягом 10 хвилин. Обсмажте свинину на сковороді з|із| гарячою олією протягом 10 хвилин. Коли скоринка стане золотистого кольору, зніміть м’ясо з вогню, викладіть на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб видалити зайвий жир.

Подавати таку страву можна з будь-яким гарніром. Насолода вам точно гарантована.