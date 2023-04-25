Бюджетна вечеря за 15 хвилин — реальність: як приготувати свинину в паніруванні
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Від такої страви ніхто не відмовиться!
Стейки — це дуже універсальна страва, яку можна подавати і на повсякденний стіл, і на святковий. Воно гарантовано не залишиться поза увагою.
Сьогодні ми приготуємо стейки зі свинини в паніруванні. У рецепті від Shuba ми будемо використовувати кукурудзяне борошно — воно ідеально підходить для панірування м’ясного філе. Завдяки своїй зернистій текстурі борошно гарантує ідеальне підрум’янювання та хрумку скоринку і зробить м’ясо ідеальним.
Як приготувати стейки зі свинини в паніруванні
- свинячий стейк — 4 шт.;
- борошно кукурудзяне — 200 г;
- яйця — 2 шт.;
- сіль до свого смаку;
- олія соняшникова — 80 мл.
Спосіб приготування:
- Стейки промийте, добре обсушіть, щоб до них краще прилипла панірування.
- Насипте кукурудзяне борошно у велику тарілку.
- У мисці збийте яйця з щіпкою солі та, коли закінчите, повністю занурте м’ясо в яйце. Обвалюйте м’ясо в борошні з двох сторін.
- Якщо ви хочете товстішу скоринку, ви можете повторити процедуру двічі. Як тільки м’ясо буде готове, дайте йому відпочити у холодильнику протягом 10 хвилин.
- Обсмажте свинину на сковороді з|із| гарячою олією протягом 10 хвилин. Коли скоринка стане золотистого кольору, зніміть м’ясо з вогню, викладіть на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб видалити зайвий жир.
Подавати таку страву можна з будь-яким гарніром. Насолода вам точно гарантована.