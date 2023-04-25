Сніданок з обкладинки журналу: цікавий спосіб посмажити яєчню
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Незвичайний сніданок за кілька хвилин
Якщо ви любите "інстаграмні" сніданки, такі як пишний омлет з овочами, то вас зацікавить і ця незвичайна яєчня. Весь секрет — у млинці.
Доповніть яйця свіжою зеленню — і отримаєте гарний та збалансований прийом їжі. Це не складніше, ніж звичайна яєчня, зате в декілька разів смачніше.
Інгредієнти:
- 2 яйця
- 2 шматочки шинки
- трохи борошна
- молоко
- сіль
- зелень
- олія — для смаження
Спосіб приготування:
- Замішуємо тісто на 2 млинці. Для цього змішуємо борошно з молоком, додаємо трішки солі. Виливаємо половину тіста на розігріту сковороду.
- Готуємо на слабкому вогні. Коли млинець посмажиться з одного боку, перевертаємо його та кладемо на середину шматочок шинки. Зверху вибиваємо яйце. За хвилину підгортаємо краї млинця "конвертиком".
- Орієнтуйтесь на готовність яйця — коли білок повністю схопиться, виймаємо конвертик. Те саме повторюємо з другою половиною тіста та другим яйцем.
Готовий сніданок посипаємо дрібно порізаною зеленню. Не зайвим буде й викласти на тарілку жменьку митої зелені з супермаркету. Така красива яєчня відмінно смакуватиме з кавою з карамельним ароматом.