Родом з дитинства: найсмачніший вафельний торт за лічені хвилини

Рецепт з горішками та смачним кремом

Вафельний торт – улюблений десерт багатьох людей. Якщо ви вже куштували цей смаколик з медом, обов’язково спробуйте приготувати його ще й з горішками.

Хрусткі вафлі нагадують десерт з дитинства, а простий рецепт дозволяє не витрачати на приготування смаколика багато часу. Як приготувати цей торт з секретним карамельним кремом розповіли на проталі "Добрі новини".

Інгредієнти:

Вафельні коржі;

100 мілілітрів води;

180 грамів цукру;

80 грамів яєчного жовтка;

220 грамів вершкового масла;

200 грамів вареного згущеного молока;

150 грамів смаженого арахісу;

150 грамів чорного шоколаду та 20 мілілітрів олії для глазурі.

Спосіб приготування:

Готуємо цукровий сироп для крему. У сотейник наливаємо воду та додаємо цукор. Готуємо на помірному вогні до температури 116 градусів – для цього потрібно тримати сироп на вогні близько 5 хвилин після закипання. Важливо не помішувати його, щоб сироп не почав кристалізуватись. Сироп для крему готовий, коли він висить на лопатці, а не стікає з неї. Коли сироп охолоне, починаємо збивати яєчні жовтки. Під час збивання обережно вливаємо до них сироп. Залишаємо отриману суміш, щоб вона трішки застигла, а після – додаємо туди варене згущене молоко та вершкове масло. Дуже ретельно все перемішуємо. Для готового десерту готуємо шоколадну глазур. Топимо шоколад в мікрохвильовці або на водяній бані шоколад і додаємо до нього олію. Перемішуємо. Можна збирати торт. Кожен вафельний корж змащуємо кремом і посипаємо смаженими подрібненими горіхами. У кінці покриваємо десерт шоколадом.

Найкраще поставити такий торт у холодильник і залишити його "відпочивати" на 5-6 годин. До речі, згущене молоко для крему можна швидко приготувати самотужки.