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Родом з дитинства: найсмачніший вафельний торт за лічені хвилини

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Має особливий смак завдяки карамельному крему
Має особливий смак завдяки карамельному крему. Фото 24 канал

Рецепт з горішками та смачним кремом

Вафельний торт – улюблений десерт багатьох людей. Якщо ви вже куштували цей смаколик з медом, обов’язково спробуйте приготувати його ще й з горішками.

Хрусткі вафлі нагадують десерт з дитинства, а простий рецепт дозволяє не витрачати на приготування смаколика багато часу. Як приготувати цей торт з секретним карамельним кремом розповіли на проталі "Добрі новини".

Інгредієнти:

  • Вафельні коржі;
  • 100 мілілітрів води;
  • 180 грамів цукру;
  • 80 грамів яєчного жовтка;
  • 220 грамів вершкового масла;
  • 200 грамів вареного згущеного молока;
  • 150 грамів смаженого арахісу;
  • 150 грамів чорного шоколаду та 20 мілілітрів олії для глазурі.

Спосіб приготування:

  1. Готуємо цукровий сироп для крему. У сотейник наливаємо воду та додаємо цукор. Готуємо на помірному вогні до температури 116 градусів – для цього потрібно тримати сироп на вогні близько 5 хвилин після закипання. Важливо не помішувати його, щоб сироп не почав кристалізуватись. Сироп для крему готовий, коли він висить на лопатці, а не стікає з неї.
  2. Коли сироп охолоне, починаємо збивати яєчні жовтки. Під час збивання обережно вливаємо до них сироп. Залишаємо отриману суміш, щоб вона трішки застигла, а після – додаємо туди варене згущене молоко та вершкове масло. Дуже ретельно все перемішуємо.
  3. Для готового десерту готуємо шоколадну глазур. Топимо шоколад в мікрохвильовці або на водяній бані шоколад і додаємо до нього олію. Перемішуємо.
  4. Можна збирати торт. Кожен вафельний корж змащуємо кремом і посипаємо смаженими подрібненими горіхами. У кінці покриваємо десерт шоколадом.

Найкраще поставити такий торт у холодильник і залишити його "відпочивати" на 5-6 годин. До речі, згущене молоко для крему можна швидко приготувати самотужки.

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#Рецепт #Торт #Десерт