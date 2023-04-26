Найкращий сніданок для тих, хто поспішає: рецепт морквяно-апельсинових млинців

Півгодини — і страва готова

Вважається, що сніданок найважливіший прийом їжі протягом дня. Згідно з відомим прислів’ям, його потрібно з’їсти самому, а ділиться краще обідом чи вечерею. Але хочеться, щоб сніданок був ситним та не клопітним.

Якщо ж ви любите починати ранок з млинців, цей рецепт Shuba саме для вас. Вам знадобиться лише борошно, молоко, яйця, цукор, морква та апельсин. Пару рухів — і у вас разючий результат, здатний викликати апетит лише зовнішнім виглядом.

Як приготувати млинці

Інгредієнти на 6 порцій:

морква — 2 шт.;

апельсин — 1 шт.;

молоко — 250 мл;

яйця — 2 шт.;

цукор — 40 г;

борошно пшеничне — 130 г;

олія соняшникова — 20 мл.

Спосіб приготування:

Моркву та апельсин помийте та очистьте. Моркву наріжте шматочками та покладіть у чашу блендера. Додайте молоко та перебийте до отримання однорідної маси. З апельсина вичавте сік, а зі шкірки натріть 20 г цедри. У мисці з’єднайте морквяне молоко, апельсиновий сік та цедру, яйця, цукор, борошно і перемішайте до однорідності. Розігрійте сковороду, змастіть олією і смажте млинці з двох сторін, по 2 хвилини з кожної, до золотистого кольору.

Бабусин хитрості завжди допомагають нам у приготуванні млинців. Тому беремо на озброєння і готуємо чудові сніданки!