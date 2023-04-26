Якщо не хочеться возитися з тестом: як приготувати "ледачі" пиріжки з картоплею

Бюджетна страва з мінімумом клопоту

Ліниві пиріжки — вдалий вибір для тих, хто любить смачно поїсти, але не любить витрачати багато часу на приготування. Їх так легко готувати, що з цим упорається навіть дитина.

Рецепт картопляних пиріжків від "Бабусиних рецептів" завжди рятує, коли немає часу на заміс тесту. Незвичайні, бюджетні, але дуже смачні. Готуються вони просто, із звичайнісіньких інгредієнтів, а результат виходить — аж слинки течуть.

Як приготувати льодові пиріжки з картоплею

Інгредієнти:

картопля – 250 грам;

хліб білий – 6 скибочок;

моцарелла;

яйця курячі – 2 шт.;

панірувальні сухарі – для обвалювання;

соняшникова олія – для смаження.

Спосіб приготування:

Картоплю очищаємо від шкірки, дрібно нарізаємо, викладаємо в каструлю, заливаємо водою і відварюємо в підсоленій воді. З вареної картоплі робимо пюре. Від шматочків хліба відрізаємо скоринку і за допомогою качалки розкочуємо м’якоть. Викладаємо туди пюре та сир. Складаємо навпіл і закріплюємо краї вилкою. У миску вливаємо яйця, трохи посипаємо сіллю та розмішуємо за допомогою вилки. Обмочуємо пиріжки в рідкій консистенції і обвалюємо в панірувальних сухарях. Смажимо у соняшниковій олії з кожного боку до золотистого кольору.

"Ліниві" можна приготувати навіть улюблені голубці. Часу менший — а результат — такий самий апетитний.