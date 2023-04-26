Тільки пергамент і три інгредієнти: як за 15 хвилин приготувати приголомшливу рибу

Страву полюблять усі без винятку

Якщо говорити про користь для нашого здоров’я та організму, то не можна ігнорувати рибні страви. Багато людей додають її до себе до раціону, щоб бути здоровими. До того ж це джерело сил і енергії на весь день.

Саме таку страву разом із Shuba ми сьогодні приготуємо – рибу на пергаменті. Це швидко та смачно. Обов’язково подавайте цю рибу гарячою. Не знімайте пергамент, а подайте її на папери та викладіть поруч свіжі овочі.

Як приготувати рибу на пергаменті

Інгредієнти на 4 порції:

філе лосося — 700 г;

крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л.;

масло вершкове — 50 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Наріжте рибне філе на шматки до смаку. Посипте рибу кукурудзяним крохмалем з обох боків. Викладіть пергаментний папір на сковороду так, щоб він покрив боки та дно. Розігрійте сковороду на невеликому вогні. Викладіть шматки філе на сковороду шкіркою донизу. Збільшити вогонь до середнього. Викладіть між шматками риби шматочки вершкового масла|мастила|. Наріжте охолоджене вершкове масло|мастило| на шматочки. Посоліть і приперчіть рибу до смаку. Смажте рибу 4 хвилини, не перевертаючи. Переверніть шматки, на той час риба повинна прожаритися до половини. Якщо риба ще не підсмажилася — готуйте ще 1-2 хвилини, а потім перевертайте. Після перевертання готуйте рибу ще 4 хвилини. Перед подачею полийте рибу розтопленим вершковим маслом.

До смаженої риби можна подати смачне картопляне пюре. "Телеграф" уже ділився, як приготувати неймовірний гарнір.