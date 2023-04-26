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Навіщо додавати в котлети корицю: рецепт незвичайної страви з курячого м'яса

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Тільки кориця — і ви не впізнаєте страву Новина оновлена 01 травня 2023, 09:40
Тільки кориця — і ви не впізнаєте страву. Фото shuba.life

Страва, яка не залишить нікого байдужим

Котлети — одна з найпопулярніших страв, яку можна готувати з будь-якого м’яса, додавати в них овочі для соковитості та прянощі на свій смак. Впевнені, що кожен має свій фірмовий рецепт.

Сьогодні ми закликаємо вас експериментувати та приготувати курячі котлети з корицею за рецептом Shuba. Безумовно, без кориці важко уявити приготування зігрівальних напоїв, цікавих коктейлів та випічки. Однак і котлети від додавання кориці лише виграють. Річ у тому, що невелика кількість спецій ідеально розкриває смак м’яса. Тож пробуємо.

Як приготувати курячі котлети з корицею

Інгредієнти на 4 порції:

  • курячий фарш — 500 г;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • батон, скибочка — 2 шт.;
  • сіль до свого смаку;
  • кориця мелена — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Батон (бажано черствий) замочуємо на 5 хвилин у воді чи молоці. Цибулю чистимо, ріжемо на чотири частини.
  2. Батон трохи віджимаємо від рідини (не насухо, а щоб він був трохи вологий) і разом із цибулею подрібнюємо блендером. Масу, що вийшла, додаємо в курячий фарш. Солимо на смак, додаємо корицю і добре вимішуємо все руками.
  3. Формуємо невеликі котлетки, викладаємо на добре розігріту змащену олією сковорідку. Смажимо на середньому вогні під кришкою до засмаглого кольору з обох боків.

Домашні котлети можна заморозити для подальшого використання. Секретний спосіб знатно спростить вам життя.

Теги:
#Рецепт #Кориця #Котлети #Готуємо вдома