Навіщо додавати в котлети корицю: рецепт незвичайної страви з курячого м'яса

Страва, яка не залишить нікого байдужим

Котлети — одна з найпопулярніших страв, яку можна готувати з будь-якого м’яса, додавати в них овочі для соковитості та прянощі на свій смак. Впевнені, що кожен має свій фірмовий рецепт.

Сьогодні ми закликаємо вас експериментувати та приготувати курячі котлети з корицею за рецептом Shuba. Безумовно, без кориці важко уявити приготування зігрівальних напоїв, цікавих коктейлів та випічки. Однак і котлети від додавання кориці лише виграють. Річ у тому, що невелика кількість спецій ідеально розкриває смак м’яса. Тож пробуємо.

Як приготувати курячі котлети з корицею

Інгредієнти на 4 порції:

курячий фарш — 500 г;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

батон, скибочка — 2 шт.;

сіль до свого смаку;

кориця мелена — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Батон (бажано черствий) замочуємо на 5 хвилин у воді чи молоці. Цибулю чистимо, ріжемо на чотири частини. Батон трохи віджимаємо від рідини (не насухо, а щоб він був трохи вологий) і разом із цибулею подрібнюємо блендером. Масу, що вийшла, додаємо в курячий фарш. Солимо на смак, додаємо корицю і добре вимішуємо все руками. Формуємо невеликі котлетки, викладаємо на добре розігріту змащену олією сковорідку. Смажимо на середньому вогні під кришкою до засмаглого кольору з обох боків.

Домашні котлети можна заморозити для подальшого використання. Секретний спосіб знатно спростить вам життя.