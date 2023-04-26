Навіщо додавати в котлети корицю: рецепт незвичайної страви з курячого м'яса
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Страва, яка не залишить нікого байдужим
Котлети — одна з найпопулярніших страв, яку можна готувати з будь-якого м’яса, додавати в них овочі для соковитості та прянощі на свій смак. Впевнені, що кожен має свій фірмовий рецепт.
Сьогодні ми закликаємо вас експериментувати та приготувати курячі котлети з корицею за рецептом Shuba. Безумовно, без кориці важко уявити приготування зігрівальних напоїв, цікавих коктейлів та випічки. Однак і котлети від додавання кориці лише виграють. Річ у тому, що невелика кількість спецій ідеально розкриває смак м’яса. Тож пробуємо.
Як приготувати курячі котлети з корицею
Інгредієнти на 4 порції:
- курячий фарш — 500 г;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- батон, скибочка — 2 шт.;
- сіль до свого смаку;
- кориця мелена — 2 ч. л.
Спосіб приготування:
- Батон (бажано черствий) замочуємо на 5 хвилин у воді чи молоці. Цибулю чистимо, ріжемо на чотири частини.
- Батон трохи віджимаємо від рідини (не насухо, а щоб він був трохи вологий) і разом із цибулею подрібнюємо блендером. Масу, що вийшла, додаємо в курячий фарш. Солимо на смак, додаємо корицю і добре вимішуємо все руками.
- Формуємо невеликі котлетки, викладаємо на добре розігріту змащену олією сковорідку. Смажимо на середньому вогні під кришкою до засмаглого кольору з обох боків.
Домашні котлети можна заморозити для подальшого використання. Секретний спосіб знатно спростить вам життя.