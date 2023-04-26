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Смак родом з дитинства: як приготувати горіхи зі згущеним молоком

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Горішки зі згущеним молоком — десерт, від якого неможливо відмовитися
Горішки зі згущеним молоком — десерт, від якого неможливо відмовитися. Фото vogue.ua

Поностальгуємо разом з улюбленими ласощами

Всі ми іноді хочемо побути дітьми і хоч трохи повернутись у той безтурботний час під назвою дитинство. Там мама нас годувала нас різними смаколиками.

Один із таких десертів ми разом з РrostoWay приготуємо сьогодні – це горішки зі згущеним молоком. Приготувати їх так просто, що це можна робити навіть із дітьми.

Як приготувати горіхи зі згущеним молоком

Інгредієнти:

  • 3 склянки борошна;
  • 3 яйця;
  • 1 склянка цукру;
  • 200 г вершкового масла;
  • 1 ч. л. соди, погашеної оцтом;
  • 3 ст. л. сметани;
  • ваніль;
  • 0,5 ч. л. солі.

Для начинки:

  • 1 банка згущеного молока
  • 1 ст. горіхів (грецькі, мигдаль, ліщина) – бажано підсмажені.

Спосіб приготування:

  1. Збийте яйця із цукром.
  2. Додайте в суміш масло і продовжуйте збивати.
  3. Додайте сметану, сіль, ваніль, борошно, соду загасіть оцтом. Замісіть тісто і поставте на 30 хвилин "відпочити".
  4. Якщо згущене молоко не варене, необхідно його відварити протягом 2 годин.
  5. Розігрійте горіх, сформуйте кульки та кладіть у форму. Випікаючи, перевертайте кілька разів форму.
  6. У кожну половинку покладіть згущене молоко і горішок. Горішки готові, смачного.

Один із таких улюблених маминих десертів — тістечко "Картопля". Це прості ласощі, улюблені як дітьми, так і дорослими.

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