Смак родом з дитинства: як приготувати горіхи зі згущеним молоком
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Поностальгуємо разом з улюбленими ласощами
Всі ми іноді хочемо побути дітьми і хоч трохи повернутись у той безтурботний час під назвою дитинство. Там мама нас годувала нас різними смаколиками.
Один із таких десертів ми разом з РrostoWay приготуємо сьогодні – це горішки зі згущеним молоком. Приготувати їх так просто, що це можна робити навіть із дітьми.
Як приготувати горіхи зі згущеним молоком
Інгредієнти:
- 3 склянки борошна;
- 3 яйця;
- 1 склянка цукру;
- 200 г вершкового масла;
- 1 ч. л. соди, погашеної оцтом;
- 3 ст. л. сметани;
- ваніль;
- 0,5 ч. л. солі.
Для начинки:
- 1 банка згущеного молока
- 1 ст. горіхів (грецькі, мигдаль, ліщина) – бажано підсмажені.
Спосіб приготування:
- Збийте яйця із цукром.
- Додайте в суміш масло і продовжуйте збивати.
- Додайте сметану, сіль, ваніль, борошно, соду загасіть оцтом. Замісіть тісто і поставте на 30 хвилин "відпочити".
- Якщо згущене молоко не варене, необхідно його відварити протягом 2 годин.
- Розігрійте горіх, сформуйте кульки та кладіть у форму. Випікаючи, перевертайте кілька разів форму.
- У кожну половинку покладіть згущене молоко і горішок. Горішки готові, смачного.
Один із таких улюблених маминих десертів — тістечко "Картопля". Це прості ласощі, улюблені як дітьми, так і дорослими.