Смак родом з дитинства: як приготувати горіхи зі згущеним молоком

Поностальгуємо разом з улюбленими ласощами

Всі ми іноді хочемо побути дітьми і хоч трохи повернутись у той безтурботний час під назвою дитинство. Там мама нас годувала нас різними смаколиками.

Один із таких десертів ми разом з РrostoWay приготуємо сьогодні – це горішки зі згущеним молоком. Приготувати їх так просто, що це можна робити навіть із дітьми.

Як приготувати горіхи зі згущеним молоком

Інгредієнти:

3 склянки борошна;

3 яйця;

1 склянка цукру;

200 г вершкового масла;

1 ч. л. соди, погашеної оцтом;

3 ст. л. сметани;

ваніль;

0,5 ч. л. солі.

Для начинки:

1 банка згущеного молока

1 ст. горіхів (грецькі, мигдаль, ліщина) – бажано підсмажені.

Спосіб приготування:

Збийте яйця із цукром. Додайте в суміш масло і продовжуйте збивати. Додайте сметану, сіль, ваніль, борошно, соду загасіть оцтом. Замісіть тісто і поставте на 30 хвилин "відпочити". Якщо згущене молоко не варене, необхідно його відварити протягом 2 годин. Розігрійте горіх, сформуйте кульки та кладіть у форму. Випікаючи, перевертайте кілька разів форму. У кожну половинку покладіть згущене молоко і горішок. Горішки готові, смачного.

Один із таких улюблених маминих десертів — тістечко "Картопля". Це прості ласощі, улюблені як дітьми, так і дорослими.