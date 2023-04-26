Потіснить навіть улюблені чіпси та сухарики: готуємо бюджетну закуску із чотирьох інгредієнтів
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Перед такою закускою неможливо встояти
Закуски — це універсальне кулінарне рішення, яке допоможе вам перекусити перед основною стравою. Здається, що вигадати новий рецепт неможливо — їх існує безмірна кількість.
Сьогодні ми спробуємо приготувати закуску, перед якою ви точно не зможете встояти — смажені сирні кульки за рецептом Shuba. Акуратні, з хрумкою скоринкою і тягучою серединкою, вони створені, щоб ділитися ними з сім’єю чи друзями. Приготувати їх можна швидко з кількох інгредієнтів. До кульок можна додати спеції чи насіння для більшої ароматності страви.
Як приготувати сирні кульки з арахісом
Інгредієнти на 6 порцій:
- твердий сир — 200 г;
- яйця — 2 шт.;
- арахіс — 20 г;
- борошно пшеничне — 60 г;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- панірувальні сухарі — 80 г;
- олія соняшникова — 300 мл.
Спосіб приготування:
- Сир покладіть у морозильну камеру на 1 годину. Потім натріть на середню тертку.
- Горіхи подрібніть у блендері. Яйця збийте із сіллю та перцем. Змішайте підготовлені інгредієнти, додайте борошно і перемішайте.
- З отриманої маси сформуйте кульки розміром з волоський горіх і запануйте в сухарях. Помістіть його в морозильну камеру на 10 хвилин.
- У сковороді добре розігрійте олію та смажте кульки з усіх боків 3 хвилини. Викладіть їх на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир.
З трьох інгредієнтів можна приготувати смачну закуску. Небагато часу – і у вас на тарілці вітамінна бомба.