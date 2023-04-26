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Смажені вареники з картоплею та сиром: рецепт, який викличе оплески

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Без таких смажених вареників ви точно не зможете прожити
Без таких смажених вареників ви точно не зможете прожити. Фото shuba.life

Улюблена страва в оригінальному виконанні

Якщо ви хочете подати на стіл щось, що точно люблять ваші рідні, але водночас і щось цікаве – це рецепт для вас. Смажені вареники з картоплею та сиром, присмачені сметаною, шкварками та цибульною засмажкою – це просто ідеально.

Покриті золотистою скоринкою, ці вареники з картоплею і сиром за рецептом Shuba — найапетитніша страва на вечерю. Нескладні у приготуванні найсмачніші вареники міцно займуть місце на вашому столі та у вашому серці.

Як приготувати смажені вареники з картоплею та сиром

Інгредієнти на 6 порцій:

Для тесту:

  • борошно пшеничне — 350 г;
  • яйця — 1 шт.;
  • сіль до свого смаку;
  • вода — 250 мл.

Для начинки:

  • картопля — 4 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
  • олія соняшникова — 40 г;
  • сир кисломолочний — 250 г.

Спосіб приготування:

  1. Борошно просійте в миску, зробіть поглиблення та вбийте туди яйце. Влийте теплу воду, підсоліть та замісіть м’яке тісто. Якщо воно липне до рук, додайте ще трохи борошна і добре вимісіть. Накрийте миску рушником та залиште на 30 хвилин.
  2. Для начинки очистьте та промийте картоплю. Наріжте шматочками, покладіть у киплячу підсолену воду і варіть 20 хвилин|мінути|. Потім воду злийте, а картоплю розімніть у пюре.
  3. Цибулю очистьте і наріжте маленькими шматочками. Обсмажте на олії до золотистого кольору. Додайте цибулю в пюре і перемішайте.
  4. Сир посоліть, поперчіть і розітріть. Поєднайте його з пюре і добре перемішайте.
  5. На посипаній мукою поверхні тонко розкотіть тісто і виріжте склянкою кружечки. На середину викладайте начинку, з’єднайте краї тіста та защипайте.
  6. У глибокій сковороді розігрійте олію і смажте порціями вареники з двох сторін до золотистого кольору, приблизно 4 хвилини. Дістаньте готові вареники шумівкою і викладіть на паперові рушники, щоб позбавитися зайвого жиру.

Перекладіть вареники у глибоку тарілку та подавайте зі сметаною.

Якщо ви любите прості, але пікантні страви — посмажте пельмені в паніровці. Вони настільки смачні, що ви більше не готуватимете їх по-іншому.

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