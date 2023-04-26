Смажені вареники з картоплею та сиром: рецепт, який викличе оплески

Улюблена страва в оригінальному виконанні

Якщо ви хочете подати на стіл щось, що точно люблять ваші рідні, але водночас і щось цікаве – це рецепт для вас. Смажені вареники з картоплею та сиром, присмачені сметаною, шкварками та цибульною засмажкою – це просто ідеально.

Покриті золотистою скоринкою, ці вареники з картоплею і сиром за рецептом Shuba — найапетитніша страва на вечерю. Нескладні у приготуванні найсмачніші вареники міцно займуть місце на вашому столі та у вашому серці.

Як приготувати смажені вареники з картоплею та сиром

Інгредієнти на 6 порцій:

Для тесту:

борошно пшеничне — 350 г;

яйця — 1 шт.;

сіль до свого смаку;

вода — 250 мл.

Для начинки:

картопля — 4 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

олія соняшникова — 40 г;

сир кисломолочний — 250 г.

Спосіб приготування:

Борошно просійте в миску, зробіть поглиблення та вбийте туди яйце. Влийте теплу воду, підсоліть та замісіть м’яке тісто. Якщо воно липне до рук, додайте ще трохи борошна і добре вимісіть. Накрийте миску рушником та залиште на 30 хвилин. Для начинки очистьте та промийте картоплю. Наріжте шматочками, покладіть у киплячу підсолену воду і варіть 20 хвилин|мінути|. Потім воду злийте, а картоплю розімніть у пюре. Цибулю очистьте і наріжте маленькими шматочками. Обсмажте на олії до золотистого кольору. Додайте цибулю в пюре і перемішайте. Сир посоліть, поперчіть і розітріть. Поєднайте його з пюре і добре перемішайте. На посипаній мукою поверхні тонко розкотіть тісто і виріжте склянкою кружечки. На середину викладайте начинку, з’єднайте краї тіста та защипайте. У глибокій сковороді розігрійте олію і смажте порціями вареники з двох сторін до золотистого кольору, приблизно 4 хвилини. Дістаньте готові вареники шумівкою і викладіть на паперові рушники, щоб позбавитися зайвого жиру.

Перекладіть вареники у глибоку тарілку та подавайте зі сметаною.

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