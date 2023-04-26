Заправка, яка зробить будь-яку страву вдвічі смачнішою: рецепт грибного соусу
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Одним соусом можна змінити смак страви
Сьогодні ми приготуємо напрочуд м’який і ніжний грибний соус. Він має суттєву перевагу — соус універсальний і підходить одночасно до різних страв – не тільки до риби чи м’яса, а й до грінків і просто свіжого хліба.
За рецептом ProstoWay такий соус приготувати легко, але неможливо швидко забути витончений м’який смак. Він успішно підкреслить будь-який компонент страви, доповнить її та збагатить. Для створення цього кулінарного шедевра вам потрібно зовсім небагато продуктів.
Як приготувати грибний соус
Інгредієнти:
- йогурт – 150 г;
- майонез — 250 г;
- мариновані огірки – 250 г;
- мариновані печериці — 150 г;
- варені яйця — 2 шт.;
- червона цибуля — 40 г;
- гірчиця – 1 ст.
- лимонний сік — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч.л.;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування:
- Печериці, цибуля та огірки дрібно нарізати.
- Відварити яйця в круту і поділити на жовток та білок. Жовток залишити, нарізати білок.
- Поєднати йогурт, майонез, гірчицю, перетертий жовток, цукор, лимонний сік, поперчити до смаку.
- Полити йогуртовою масою підготовлені овочі. При необхідності посолити, поперчити.
- Готовий соус необхідно поставити в холодильник на 2-3 години, щоб настоявся.
- Перед подачею соус можна прикрасити зеленню.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно почистити гриби. Дотримуючись цих лайфхаків, ви збережете свіжість продукту.