Заправка, яка зробить будь-яку страву вдвічі смачнішою: рецепт грибного соусу

Одним соусом можна змінити смак страви

Сьогодні ми приготуємо напрочуд м’який і ніжний грибний соус. Він має суттєву перевагу — соус універсальний і підходить одночасно до різних страв – не тільки до риби чи м’яса, а й до грінків і просто свіжого хліба.

За рецептом ProstoWay такий соус приготувати легко, але неможливо швидко забути витончений м’який смак. Він успішно підкреслить будь-який компонент страви, доповнить її та збагатить. Для створення цього кулінарного шедевра вам потрібно зовсім небагато продуктів.

Як приготувати грибний соус

Інгредієнти:

йогурт – 150 г;

майонез — 250 г;

мариновані огірки – 250 г;

мариновані печериці — 150 г;

варені яйця — 2 шт.;

червона цибуля — 40 г;

гірчиця – 1 ст.

лимонний сік — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч.л.;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Печериці, цибуля та огірки дрібно нарізати. Відварити яйця в круту і поділити на жовток та білок. Жовток залишити, нарізати білок. Поєднати йогурт, майонез, гірчицю, перетертий жовток, цукор, лимонний сік, поперчити до смаку. Полити йогуртовою масою підготовлені овочі. При необхідності посолити, поперчити. Готовий соус необхідно поставити в холодильник на 2-3 години, щоб настоявся. Перед подачею соус можна прикрасити зеленню.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно почистити гриби. Дотримуючись цих лайфхаків, ви збережете свіжість продукту.