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Таких апетитних котлет ви ще не їли: домашні цілуватимуть вам руки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ідеальна страва для сімейного обіду
Ідеальна страва для сімейного обіду. Фото prostoway

Просто поставте їх запікатись — і можна займатись своїми справами

Є безліч варіантів приготування м’ясних котлет. Поряд із класичними, що обсмажують на сковороді в олії, багато кулінарів обирають готувати їх в духовці. Це значно заощаджує час, та й страва виходить не такою жирною.

Розповідаємо, як приготувати котлети з курячого фаршу. Gurman.co.ua пропонує вам оригінальний рецепт приготування котлет з дієтичного м’яса птиці.

Інгредієнти:

  • 750 г курячого фаршу;
  • дві цибулини;
  • півчашки молока;
  • батон;
  • по дві дрібки хмелі-сунелі і паприки;
  • дві ложки томат-пюре;
  • п’ять ложок сметани.

Спосіб приготування:

  1. Вмикаємо духовку на 180 градусів — нехай розігрівається. Пропускаємо через м’ясорубку замочений в молоці хліб і цибулю. Отриману масу разом з сіллю і перцем змішуємо з фаршем.
  2. Беремо деко, змащуємо його олією, викладаємо котлети і ставимо запікатися приблизно на 20 хвилин.
  3. В цей час готуємо будь-яку підливу, яка вам подобається. Дістаємо котлети, поливаємо їх ароматним соусом і повертаємо в духовку ще на 20 хвилин.

Котлети за цим рецептом виходять соковиті та смачні, а ще такий спосіб приготування набагато корисніший, ніж у випадку зі смаженням на сковороді. Якщо не знаєте, яку підливу приготувати, скористайтесь цим рецептом швидкої універсальної підливи.

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#Рецепт #Соус #Котлети