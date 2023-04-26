Таких апетитних котлет ви ще не їли: домашні цілуватимуть вам руки
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Просто поставте їх запікатись — і можна займатись своїми справами
Є безліч варіантів приготування м’ясних котлет. Поряд із класичними, що обсмажують на сковороді в олії, багато кулінарів обирають готувати їх в духовці. Це значно заощаджує час, та й страва виходить не такою жирною.
Розповідаємо, як приготувати котлети з курячого фаршу. Gurman.co.ua пропонує вам оригінальний рецепт приготування котлет з дієтичного м’яса птиці.
Інгредієнти:
- 750 г курячого фаршу;
- дві цибулини;
- півчашки молока;
- батон;
- по дві дрібки хмелі-сунелі і паприки;
- дві ложки томат-пюре;
- п’ять ложок сметани.
Спосіб приготування:
- Вмикаємо духовку на 180 градусів — нехай розігрівається. Пропускаємо через м’ясорубку замочений в молоці хліб і цибулю. Отриману масу разом з сіллю і перцем змішуємо з фаршем.
- Беремо деко, змащуємо його олією, викладаємо котлети і ставимо запікатися приблизно на 20 хвилин.
- В цей час готуємо будь-яку підливу, яка вам подобається. Дістаємо котлети, поливаємо їх ароматним соусом і повертаємо в духовку ще на 20 хвилин.
Котлети за цим рецептом виходять соковиті та смачні, а ще такий спосіб приготування набагато корисніший, ніж у випадку зі смаженням на сковороді. Якщо не знаєте, яку підливу приготувати, скористайтесь цим рецептом швидкої універсальної підливи.