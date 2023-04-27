Діти з’їдять за лічені хвилини: рецепт бананових млинців із солоною карамеллю
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Хороша ідея для смачних експериментів
Млинці – дуже проста в приготуванні та смачна страва, яку можна готувати на молоці, кефірі та навіть воді. Начинки можуть бути абсолютно різноманітними: сир, м’ясо, ягоди, капуста, риба, овочі, морепродукти та печінка.
Сьогодні ми приготуємо особливі млинці — бананові із солоною карамеллю за рецептом Shuba. Це чудова ідея для ситного та калорійного сніданку. Такі млинці можна подавати у різний спосіб: вибрати цікаву начинку, додати в тісто улюблені спеції, подати з оригінальним соусом. Якщо ви любите експерименти на кухні, тоді бананові млинці із солоною карамеллю – це гарна ідея для старту.
Як приготувати млинці з солоною карамеллю
Інгредієнти на 4 порції
Для млинців:
- банан — 2 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- борошно пшеничне — 120 г;
- цукор — 40 г;
- сіль — 1/8 ч. л.;
- цукор ванільний — 10 г;
- розпушувач — 5 г;
- олія соняшникова — 20 мл.
Для солоної карамелі:
- цукор — 100 г;
- вода — 50 мл;
- сіль — 20 г;
- вершки – 20 мл.
Спосіб приготування:
- Банани очистьте і розімніть вилкою в пюре. Додайте яйця, цукор, ванільний цукор, сіль та подрібніть масу занурювальним блендером у пюре. Додати борошно з розпушувачем і замісити однорідне тісто.
- Сковороду розігрійте, змастіть олією і смажте млинці з двох сторін до золотистого кольору.
- Для карамелі в сотейник покладіть цукор, влийте воду і варіть, помішуючи, доки маса не карамелізується. Влийте вершки та варіть на невеликому вогні до загусання (близько 30 хвилин). Охолодіть, додайте сіль і перемішайте.
Подавайте млинці із солоною карамеллю та улюбленим чаєм. Смачного.