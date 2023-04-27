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Діти з’їдять за лічені хвилини: рецепт бананових млинців із солоною карамеллю

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найкраще, що може бути на сніданок — бананові млинці із солоною карамеллю
Найкраще, що може бути на сніданок — бананові млинці із солоною карамеллю. Фото shuba.life

Хороша ідея для смачних експериментів

Млинці – дуже проста в приготуванні та смачна страва, яку можна готувати на молоці, кефірі та навіть воді. Начинки можуть бути абсолютно різноманітними: сир, м’ясо, ягоди, капуста, риба, овочі, морепродукти та печінка.

Сьогодні ми приготуємо особливі млинці — бананові із солоною карамеллю за рецептом Shuba. Це чудова ідея для ситного та калорійного сніданку. Такі млинці можна подавати у різний спосіб: вибрати цікаву начинку, додати в тісто улюблені спеції, подати з оригінальним соусом. Якщо ви любите експерименти на кухні, тоді бананові млинці із солоною карамеллю – це гарна ідея для старту.

Як приготувати млинці з солоною карамеллю

Інгредієнти на 4 порції

Для млинців:

  • банан — 2 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно пшеничне — 120 г;
  • цукор — 40 г;
  • сіль — 1/8 ч. л.;
  • цукор ванільний — 10 г;
  • розпушувач — 5 г;
  • олія соняшникова — 20 мл.

Для солоної карамелі:

  • цукор — 100 г;
  • вода — 50 мл;
  • сіль — 20 г;
  • вершки – 20 мл.

Спосіб приготування:

  1. Банани очистьте і розімніть вилкою в пюре. Додайте яйця, цукор, ванільний цукор, сіль та подрібніть масу занурювальним блендером у пюре. Додати борошно з розпушувачем і замісити однорідне тісто.
  2. Сковороду розігрійте, змастіть олією і смажте млинці з двох сторін до золотистого кольору.
  3. Для карамелі в сотейник покладіть цукор, влийте воду і варіть, помішуючи, доки маса не карамелізується. Влийте вершки та варіть на невеликому вогні до загусання (близько 30 хвилин). Охолодіть, додайте сіль і перемішайте.

Подавайте млинці із солоною карамеллю та улюбленим чаєм. Смачного.

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