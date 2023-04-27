Омлет із цукровою пудрою: рецепт, від якого сім’я буде в захваті

Таку страву проситимуть щоранку

Пишний омлет — ідеальна страва для сімейного сніданку. Ми звикли до класичного рецепта — з яєць та молока, зрідка додаючи туди сир чи ковбасу. А що якщо додати цукрову пудру?

Тоді вийде незвичайний солодкий омлет за рецептом Shuba. Він виручить, коли вам захочеться чогось швидкого та смачного на сніданок. Пшеничне борошно, яке є в інгредієнтах, перетворить омлет на щось на зразок пирога, а для аромату можна додати до тесту ванільний екстракт, покласти горіхи або родзинки або навіть шматочки яблук.

Як приготувати омлет із цукровою пудрою

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 120 г;

молоко 3,2% — 250 мл;

яйце куряче, велике — 3 шт.;

сіль, цукрова пудра — до свого смаку.

Спосіб приготування:

У мисці збийте віночком молоко, борошно та сіль. Додайте яйця та щіпку солі, добре перемішати до однорідності тіста. Прогрійте антипригарну сковороду та обережно вилийте тісто на неї, щоб рівномірно покрити все дно. Смажте омлет до золотистої скоринки з обох боків. Після приготування трохи остудіть омлет і наріжте порційними шматочками. Подавайте злегка присипавши цукровою пудрою, горіхами, шоколадом чи кокосовою стружкою. Також можна додати сметану, йогурт чи варення.

Раніше "Телеграф" ділився хитрощами правильного омлету. Вони допоможуть приготувати ідеальну страву.