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Заради такого обіду чоловік приїжджатиме з роботи додому: найкращий рецепт запеченої картоплі з грибною начинкою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Картопля з грибами – найкраще рішення на обід
Картопля з грибами – найкраще рішення на обід. Фото http://gurman.co.ua

Смачний та ситний обід з того, що є в холодильнику

Запечена в духовці картопля – це недорога, ароматна страва, яку можна використовувати як самостійно, так і як гарнір до м’яса чи риби. Таку страву можна легко приготувати нашвидкуруч.

Сьогодні ми спробуємо приготувати печену картоплю з грибною начинкою за рецептом Gurman. Тут можна використати абсолютно будь-які свіжі, заморожені або мариновані гриби – все одно страва вийде просто неймовірною.

Як приготувати картопля з грибною начинкою

Інгредієнти:

  • 8 середніх картоплин;
  • 0,5 кг свіжих печериць;
  • 1 цибуля;
  • 1 зубчик часнику;
  • 30 г борошна;
  • 250 мл нежирних вершків;
  • 100 г сиру;
  • суміш прованських трав, сіль, чорний перець на свій смак;
  • соняшникова олія.

Спосіб приготування:

  1. Деко змастити олією і посипати сіллю.
  2. Картоплю в шкірці помити, висушити, змастити олією, посолити, покласти на деко і готувати при 180 ° С 50 хвилин.
  3. Для начинки дрібно нарізати цибулю і посмажити в олії до рум’яного кольору.
  4. Порізати печериці, додати|добавляти| до цибулі і продовжувати смажити до повного випаровування рідини.
  5. Додати|добавляти| муку|борошно|, подрібнений часник і обсмажити ще хвилину.
  6. В масу залити вершки та довести до кипіння.
  7. Начинку приправити травами, посолити, поперчити та потримати на вогні ще кілька хвилин.
  8. У картоплі зрізати верхівку та ложкою вийняти м’якоть, залишивши лише невеликий шар у шкірці.
  9. Грибну масу змішати з|із| двома ложками картопляної м’якоті і покласти в картопля.
  10. Посипати тертим сиром і випікати 15 хвилин|мінути| при 200°С.

Якщо хочеться незвичайного — спробуйте шашлик з картоплі з беконом. Ця страва точно стане вашою коханою.

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