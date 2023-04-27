Заради такого обіду чоловік приїжджатиме з роботи додому: найкращий рецепт запеченої картоплі з грибною начинкою
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Смачний та ситний обід з того, що є в холодильнику
Запечена в духовці картопля – це недорога, ароматна страва, яку можна використовувати як самостійно, так і як гарнір до м’яса чи риби. Таку страву можна легко приготувати нашвидкуруч.
Сьогодні ми спробуємо приготувати печену картоплю з грибною начинкою за рецептом Gurman. Тут можна використати абсолютно будь-які свіжі, заморожені або мариновані гриби – все одно страва вийде просто неймовірною.
Як приготувати картопля з грибною начинкою
Інгредієнти:
- 8 середніх картоплин;
- 0,5 кг свіжих печериць;
- 1 цибуля;
- 1 зубчик часнику;
- 30 г борошна;
- 250 мл нежирних вершків;
- 100 г сиру;
- суміш прованських трав, сіль, чорний перець на свій смак;
- соняшникова олія.
Спосіб приготування:
- Деко змастити олією і посипати сіллю.
- Картоплю в шкірці помити, висушити, змастити олією, посолити, покласти на деко і готувати при 180 ° С 50 хвилин.
- Для начинки дрібно нарізати цибулю і посмажити в олії до рум’яного кольору.
- Порізати печериці, додати|добавляти| до цибулі і продовжувати смажити до повного випаровування рідини.
- Додати|добавляти| муку|борошно|, подрібнений часник і обсмажити ще хвилину.
- В масу залити вершки та довести до кипіння.
- Начинку приправити травами, посолити, поперчити та потримати на вогні ще кілька хвилин.
- У картоплі зрізати верхівку та ложкою вийняти м’якоть, залишивши лише невеликий шар у шкірці.
- Грибну масу змішати з|із| двома ложками картопляної м’якоті і покласти в картопля.
- Посипати тертим сиром і випікати 15 хвилин|мінути| при 200°С.
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