Заради такого обіду чоловік приїжджатиме з роботи додому: найкращий рецепт запеченої картоплі з грибною начинкою

Смачний та ситний обід з того, що є в холодильнику

Запечена в духовці картопля – це недорога, ароматна страва, яку можна використовувати як самостійно, так і як гарнір до м’яса чи риби. Таку страву можна легко приготувати нашвидкуруч.

Сьогодні ми спробуємо приготувати печену картоплю з грибною начинкою за рецептом Gurman. Тут можна використати абсолютно будь-які свіжі, заморожені або мариновані гриби – все одно страва вийде просто неймовірною.

Як приготувати картопля з грибною начинкою

Інгредієнти:

8 середніх картоплин;

0,5 кг свіжих печериць;

1 цибуля;

1 зубчик часнику;

30 г борошна;

250 мл нежирних вершків;

100 г сиру;

суміш прованських трав, сіль, чорний перець на свій смак;

соняшникова олія.

Спосіб приготування:

Деко змастити олією і посипати сіллю. Картоплю в шкірці помити, висушити, змастити олією, посолити, покласти на деко і готувати при 180 ° С 50 хвилин. Для начинки дрібно нарізати цибулю і посмажити в олії до рум’яного кольору. Порізати печериці, додати|добавляти| до цибулі і продовжувати смажити до повного випаровування рідини. Додати|добавляти| муку|борошно|, подрібнений часник і обсмажити ще хвилину. В масу залити вершки та довести до кипіння. Начинку приправити травами, посолити, поперчити та потримати на вогні ще кілька хвилин. У картоплі зрізати верхівку та ложкою вийняти м’якоть, залишивши лише невеликий шар у шкірці. Грибну масу змішати з|із| двома ложками картопляної м’якоті і покласти в картопля. Посипати тертим сиром і випікати 15 хвилин|мінути| при 200°С.

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