Рецепт салату з салом: страва, яка стане хітом на вашому столі
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Нескладний салат стане королем на столі
Різні салати готують на кожній кухні практично щодня. Це може бути частиною святкового столу або частиною повсякденної їжі. Експериментуючи з продуктами або заправками, ви можете отримати нову страву.
Ось і сьогодні ми пропонуємо приготувати незвичайний салат із українськими нотками. Справа в тому, що головний інгредієнт у цій страві – сало. Etnosoft рекомендує брати солоне чи копчене сало з м’ясними прожилками. Тоді ви справді отримаєте задоволення від такого салату.
Як приготувати салат із салом
Інгредієнти:
- 100 г солоного сала;
- 100 г перцю болгарського;
- 70 грамів селери;
- 100 г свіжого огірка;
- 5-7 помідорів чері;
- пучок зелені;
- олія, соєвий соус, лимонний сік — за смаком;
- сир пармезан.
Спосіб приготування:
- Нарізати тонкою соломкою сало та огірок.
- Кружочками порізати стебло селери.
- Болгарський перець нарізати соломкою. Перемішайте усі інгредієнти.
- Помідори чері потрібно нарізати на четвертинки. Додати до інших інгредієнтів.
- Для заправки змішати олію, соєвий соус і лимонний сік.
- Додайте заправку в салат, прикрасьте зеленню та тертим пармезаном. Салат готовий, приємного апетиту.
Сало на цей салат можна засолити самостійно. Зробити це досить легко – потрібно лише кілька інгредієнтів.