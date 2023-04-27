Рецепт салату з салом: страва, яка стане хітом на вашому столі

Нескладний салат стане королем на столі

Різні салати готують на кожній кухні практично щодня. Це може бути частиною святкового столу або частиною повсякденної їжі. Експериментуючи з продуктами або заправками, ви можете отримати нову страву.

Ось і сьогодні ми пропонуємо приготувати незвичайний салат із українськими нотками. Справа в тому, що головний інгредієнт у цій страві – сало. Etnosoft рекомендує брати солоне чи копчене сало з м’ясними прожилками. Тоді ви справді отримаєте задоволення від такого салату.

Як приготувати салат із салом

Інгредієнти:

100 г солоного сала;

100 г перцю болгарського;

70 грамів селери;

100 г свіжого огірка;

5-7 помідорів чері;

пучок зелені;

олія, соєвий соус, лимонний сік — за смаком;

сир пармезан.

Спосіб приготування:

Нарізати тонкою соломкою сало та огірок. Кружочками порізати стебло селери. Болгарський перець нарізати соломкою. Перемішайте усі інгредієнти. Помідори чері потрібно нарізати на четвертинки. Додати до інших інгредієнтів. Для заправки змішати олію, соєвий соус і лимонний сік. Додайте заправку в салат, прикрасьте зеленню та тертим пармезаном. Салат готовий, приємного апетиту.

Сало на цей салат можна засолити самостійно. Зробити це досить легко – потрібно лише кілька інгредієнтів.