На бутерброди замість червоної ікри: рецепт бюджетного паштету

Друзі не здогадаються, з чого він

Рецепти паштету вражають різноманітністю. Практично з будь-якого продукту можна приготувати смачну мазку, повітряну та ситну. Підготовлені продукти подрібнюють у консистенцію пасти підручними засобами: перемелюють на м’ясорубці та перетирають через сито, доводять до кремоподібного стану за допомогою блендера.

Сьогодні ми приготуємо закуску, яку ще називають хибною ікрою або червоною ікрою з оселедця та моркви. Страва за рецептом Оlivkin справді трохи нагадує червону ікру. Бутерброди з таким паштетом можна подавати сміливо на святковий стіл.

Як приготувати паштет з оселедця

Інгредієнти:

оселедець – 300 г;

вершкове масло – 80 г;

плавлений сирок – 100 г;

куряче яйце – 1 шт.;

морква відварена – 1 шт.

Спосіб приготування:

Попередньо відварити моркву та куряче яйце та почистити. Вершкове масло потрібно потримати за кімнатної температури, щоб воно стало м’яким. Оселедець необхідно очистити від нутрощів і кісток, нарізати середніми шматочками. Змішати оселедець, плавлений сир, вершкове масло, яйце і моркву. Перетерти все занурювальним блендером чи пропустити інгредієнти через м’ясорубку. Готовий паштет і оселедця викласти на хліб чи грінки та подати на стіл.

Оселедець для такого паштету можна почистити за кілька хвилин. Один секретний лайфхак – і риба готова!