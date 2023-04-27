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На бутерброди замість червоної ікри: рецепт бюджетного паштету

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Спробуйте — і ви будете їсти тільки паштет із оселедця
Спробуйте — і ви будете їсти тільки паштет із оселедця. Фото olivkin.com

Друзі не здогадаються, з чого він

Рецепти паштету вражають різноманітністю. Практично з будь-якого продукту можна приготувати смачну мазку, повітряну та ситну. Підготовлені продукти подрібнюють у консистенцію пасти підручними засобами: перемелюють на м’ясорубці та перетирають через сито, доводять до кремоподібного стану за допомогою блендера.

Сьогодні ми приготуємо закуску, яку ще називають хибною ікрою або червоною ікрою з оселедця та моркви. Страва за рецептом Оlivkin справді трохи нагадує червону ікру. Бутерброди з таким паштетом можна подавати сміливо на святковий стіл.

Як приготувати паштет з оселедця

Інгредієнти:

  • оселедець – 300 г;
  • вершкове масло – 80 г;
  • плавлений сирок – 100 г;
  • куряче яйце – 1 шт.;
  • морква відварена – 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Попередньо відварити моркву та куряче яйце та почистити. Вершкове масло потрібно потримати за кімнатної температури, щоб воно стало м’яким.
  2. Оселедець необхідно очистити від нутрощів і кісток, нарізати середніми шматочками.
  3. Змішати оселедець, плавлений сир, вершкове масло, яйце і моркву.
  4. Перетерти все занурювальним блендером чи пропустити інгредієнти через м’ясорубку.
  5. Готовий паштет і оселедця викласти на хліб чи грінки та подати на стіл.

Оселедець для такого паштету можна почистити за кілька хвилин. Один секретний лайфхак – і риба готова!

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