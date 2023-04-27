На бутерброди замість червоної ікри: рецепт бюджетного паштету
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Друзі не здогадаються, з чого він
Рецепти паштету вражають різноманітністю. Практично з будь-якого продукту можна приготувати смачну мазку, повітряну та ситну. Підготовлені продукти подрібнюють у консистенцію пасти підручними засобами: перемелюють на м’ясорубці та перетирають через сито, доводять до кремоподібного стану за допомогою блендера.
Сьогодні ми приготуємо закуску, яку ще називають хибною ікрою або червоною ікрою з оселедця та моркви. Страва за рецептом Оlivkin справді трохи нагадує червону ікру. Бутерброди з таким паштетом можна подавати сміливо на святковий стіл.
Як приготувати паштет з оселедця
Інгредієнти:
- оселедець – 300 г;
- вершкове масло – 80 г;
- плавлений сирок – 100 г;
- куряче яйце – 1 шт.;
- морква відварена – 1 шт.
Спосіб приготування:
- Попередньо відварити моркву та куряче яйце та почистити. Вершкове масло потрібно потримати за кімнатної температури, щоб воно стало м’яким.
- Оселедець необхідно очистити від нутрощів і кісток, нарізати середніми шматочками.
- Змішати оселедець, плавлений сир, вершкове масло, яйце і моркву.
- Перетерти все занурювальним блендером чи пропустити інгредієнти через м’ясорубку.
- Готовий паштет і оселедця викласти на хліб чи грінки та подати на стіл.
Оселедець для такого паштету можна почистити за кілька хвилин. Один секретний лайфхак – і риба готова!