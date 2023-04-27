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Страва просто розтане у роті: рецепт нереально смачної печінки з яблуками

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Така тушкована печінка з яблуками не може не сподобатися
Така тушкована печінка з яблуками не може не сподобатися. Фото olivkin.com

Страва займе гідне місце у вашому серці

Тушкована печінка – відмінний додаток до будь-яких гарнірів. Приготувати цю страву можна досить швидко, а користі та смаку від неї неймовірно багато.

Сьогодні разом з Оlivkin пропонуємо дуже простий та смачний рецепт приготування тушкованої печінки. Така страва виходить дуже ніжною і просто тане в роті. Печінку можна брати будь-яку, але з курячої блюдо вийде найкращим. Спробуйте приготувати — й ви точно не пошкодуєте.

Як приготувати тушковану печінку з яблуками

Інгредієнти на 6 порцій:

  • печінка свиняча – 500 г;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.
  • яблука кисло-солодкі – 2 шт.
  • рослинна олія – 30 г;
  • сіль та мелений чорний перець – на свій смак;
  • борошно — 5 ст.

Спосіб приготування:

  1. Яблука миємо, вирізаємо серединку. Нарізаємо середніми шматочками.
  2. Цибулю нарізаємо середніми півкільцями, часник дрібно ріжемо.
  3. Обсмажуємо на олії яблука, цибулю і часник до м’якості.
  4. Печінку миємо і нарізаємо середніми шматочками, обвалюємо в борошні з боків.
  5. Обсмажуємо печінку на олії по кілька хвилин з обох боків до рум’яності, додаємо цибулю та яблука.
  6. Перемішуємо інгредієнти, солимо і перчимо на свій смак. Гасимо страву кілька хвилин і знімаємо з вогню. Страва готова, смачного.

"Телеграф" уже розповідав, як правильно чистити печінку перед приготуванням. Декілька лайфхаків — і ваша страва просто ідеальна!

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#Рецепт #Яблука #Печінка #Готуємо вдома