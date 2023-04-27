Страва просто розтане у роті: рецепт нереально смачної печінки з яблуками

Страва займе гідне місце у вашому серці

Тушкована печінка – відмінний додаток до будь-яких гарнірів. Приготувати цю страву можна досить швидко, а користі та смаку від неї неймовірно багато.

Сьогодні разом з Оlivkin пропонуємо дуже простий та смачний рецепт приготування тушкованої печінки. Така страва виходить дуже ніжною і просто тане в роті. Печінку можна брати будь-яку, але з курячої блюдо вийде найкращим. Спробуйте приготувати — й ви точно не пошкодуєте.

Як приготувати тушковану печінку з яблуками

Інгредієнти на 6 порцій:

печінка свиняча – 500 г;

цибуля ріпчаста — 2 шт.

яблука кисло-солодкі – 2 шт.

рослинна олія – 30 г;

сіль та мелений чорний перець – на свій смак;

борошно — 5 ст.

Спосіб приготування:

Яблука миємо, вирізаємо серединку. Нарізаємо середніми шматочками. Цибулю нарізаємо середніми півкільцями, часник дрібно ріжемо. Обсмажуємо на олії яблука, цибулю і часник до м’якості. Печінку миємо і нарізаємо середніми шматочками, обвалюємо в борошні з боків. Обсмажуємо печінку на олії по кілька хвилин з обох боків до рум’яності, додаємо цибулю та яблука. Перемішуємо інгредієнти, солимо і перчимо на свій смак. Гасимо страву кілька хвилин і знімаємо з вогню. Страва готова, смачного.

"Телеграф" уже розповідав, як правильно чистити печінку перед приготуванням. Декілька лайфхаків — і ваша страва просто ідеальна!