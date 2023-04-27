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Рецепт курячого філе під шубою: найкраща вечеря на швидку руку

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Від такого курячого філе у шубі ніхто не відмовиться
Від такого курячого філе у шубі ніхто не відмовиться. Фото zelenasadyba.com.ua

Просто, смачно та ситно!

Страви з курячої грудки – відмінна основа для безлічі варіантів страв як для повсякденного меню, так і для святкової трапези. Цей універсальний інгредієнт у поєднанні з багатьма продуктами та маринадом подобається багатьом.

М’ясо та гриби – це завжди вдала комбінація. Якщо в блюдо за рецептом Trserial додати трохи картоплі та цибулі та запекти це все в духовці, вийде смачна куряча грудка під шубою. Спробуйте і вам сподобається.

Як приготувати куряче філе під шубою з грибами

Інгредієнти:

  • куряча грудка (філе) – 400 г;
  • печериці – 300 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • картопля – 4 шт.;
  • сир твердий – 100 г;
  • вершки – 150 мл.;
  • борошно пшеничне – 1 ст. л.;
  • сіль та перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Очистьте і відваріть у підсоленій воді картопля.
  2. На першій сковороді починайте обсмажувати нарізане куряче філе.
  3. На другій смажте нарізану кубиками або півкільцями цибулю. Коли цибуля стане м’якою, на сковороду додайте гриби, а через 3-4 хвилини – борошно.
  4. Додати куряче філе в гриби, посолити, перемішати, залишити готуватися ще 1 хвилину.
  5. Смажену цибулю перекладіть у глибоку форму для запікання та розрівняйте, зверху викладіть м’ясо-грибну масу. Зверху покладіть натерту на великій тертці картопля.
  6. Зверху додайте тертий сир і відправте в духовку на півгодини при температурі 180 градусів.

Подавати страву можна зі свіжим салатом та зеленню.

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#Рецепт #Куряче філе #Гриб #Готуємо вдома