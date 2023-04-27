Рецепт курячого філе під шубою: найкраща вечеря на швидку руку
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Просто, смачно та ситно!
Страви з курячої грудки – відмінна основа для безлічі варіантів страв як для повсякденного меню, так і для святкової трапези. Цей універсальний інгредієнт у поєднанні з багатьма продуктами та маринадом подобається багатьом.
М’ясо та гриби – це завжди вдала комбінація. Якщо в блюдо за рецептом Trserial додати трохи картоплі та цибулі та запекти це все в духовці, вийде смачна куряча грудка під шубою. Спробуйте і вам сподобається.
Як приготувати куряче філе під шубою з грибами
Інгредієнти:
- куряча грудка (філе) – 400 г;
- печериці – 300 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- картопля – 4 шт.;
- сир твердий – 100 г;
- вершки – 150 мл.;
- борошно пшеничне – 1 ст. л.;
- сіль та перець – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Очистьте і відваріть у підсоленій воді картопля.
- На першій сковороді починайте обсмажувати нарізане куряче філе.
- На другій смажте нарізану кубиками або півкільцями цибулю. Коли цибуля стане м’якою, на сковороду додайте гриби, а через 3-4 хвилини – борошно.
- Додати куряче філе в гриби, посолити, перемішати, залишити готуватися ще 1 хвилину.
- Смажену цибулю перекладіть у глибоку форму для запікання та розрівняйте, зверху викладіть м’ясо-грибну масу. Зверху покладіть натерту на великій тертці картопля.
- Зверху додайте тертий сир і відправте в духовку на півгодини при температурі 180 градусів.
Подавати страву можна зі свіжим салатом та зеленню.