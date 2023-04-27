Язик проковтнути можна: запіканка, з якою ваші діти полюблять овочі

Дуже зелена і соковита страва

Якщо не знаєте, що приготувати дітям, а самими молочними коктейлями вони ситі не будуть, спробуйте цю овочеву запіканку. Вона стане чудовим гарніром або повноцінним перекусом.

А якщо щось залишиться, його можна буде ще й розігріти на сніданок. Рецептом поділились на порталі gurman.co.ua.

Інгредієнти:

170 г напівтвердого або твердого сиру

330 г цвітної капусти і броколі

1,5 ст. л. жирних вершків

3 великих яйця

крупна сіль

2 великі ложки високосортного борошна

дрібка мускатного горіха

велика ложка панірувальних сухарів

Спосіб приготування:

Капусту обох видів розбираємо на суцвіття і відварюємо по кілька хвилин в солоному окропі. За цей час овочі просто повинні стати м’якшими, але не перетворитися на кашу. Брокколі потрібно обдати крижаною водою, щоб зберегти насичений зелений колір капусти. Форму для запікання посипаємо панірувальними сухарями. Викладаємо обидва види відвареної капусти. Для заливки добре збиваємо яйця. Додаємо половину дрібно натертого сиру, все борошно, сіль, мускатний горіх та вершки. Все ретельно перемішуємо. Отриманою сумішшю поливаємо овочі. Зверху висипаємо залишок тертого сиру. Ставимо форму в добре розігріту духовку приблизно на 30 хв. Подається запіканка гарячою.

Це чудова страва. Гарним доповненням для неї стануть будь-які часникові або грибні соуси на основі сметани або йогурту.