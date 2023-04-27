Язик проковтнути можна: запіканка, з якою ваші діти полюблять овочі
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Дуже зелена і соковита страва
Якщо не знаєте, що приготувати дітям, а самими молочними коктейлями вони ситі не будуть, спробуйте цю овочеву запіканку. Вона стане чудовим гарніром або повноцінним перекусом.
А якщо щось залишиться, його можна буде ще й розігріти на сніданок. Рецептом поділились на порталі gurman.co.ua.
Інгредієнти:
- 170 г напівтвердого або твердого сиру
- 330 г цвітної капусти і броколі
- 1,5 ст. л. жирних вершків
- 3 великих яйця
- крупна сіль
- 2 великі ложки високосортного борошна
- дрібка мускатного горіха
- велика ложка панірувальних сухарів
Спосіб приготування:
- Капусту обох видів розбираємо на суцвіття і відварюємо по кілька хвилин в солоному окропі. За цей час овочі просто повинні стати м’якшими, але не перетворитися на кашу. Брокколі потрібно обдати крижаною водою, щоб зберегти насичений зелений колір капусти.
- Форму для запікання посипаємо панірувальними сухарями. Викладаємо обидва види відвареної капусти.
- Для заливки добре збиваємо яйця. Додаємо половину дрібно натертого сиру, все борошно, сіль, мускатний горіх та вершки. Все ретельно перемішуємо.
- Отриманою сумішшю поливаємо овочі. Зверху висипаємо залишок тертого сиру.
- Ставимо форму в добре розігріту духовку приблизно на 30 хв. Подається запіканка гарячою.
Це чудова страва. Гарним доповненням для неї стануть будь-які часникові або грибні соуси на основі сметани або йогурту.