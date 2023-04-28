Смакота без цукру: як приготувати корисні сирники з бананом і манкою
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Прекрасний варіант смачного та здорового сніданку
Сніданок завжди задає тон дня. Він має бути смачним і не обтяжувати організм зайвими жирами, щоб зарядитись енергією та бути активними протягом доби.
Сьогодні ми разом з "Мета" пропонуємо вам смачний та легкий рецепт сирників із бананом та манкою. Вони готуються без цукру, бо ідеально підійдуть для людей, які вважають калорії.
Як приготувати сирники з бананом і манкою
Інгредієнти:
- кисломолочний сир – 400 г;
- яйце – 1 шт;
- манна крупа — 4-5 ст. л.;
- банан – 1 шт;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- борошно (для обвалювання),
- олія (для смаження).
Спосіб приготування:
- У глибоку місткість висипте сир, додайте до нього очищений розім’ятий банан та яйце, перемішайте до однорідності.
- У суміш висипте манну крупу та ванільний цукор.
- За бажанням до сирників можна додати родзинки – їх попередньо необхідно запарити окропом, а потім посушити за допомогою паперових рушників.
- Залишіть тісто на 15-20 хвилин, щоб манка набухла і ввібрала необхідну вологу.
- Після цього сформуйте сирники на робочій поверхні, обвалюючи їх у борошні.
- На розігріту сковороду з олією викладіть сирники та обсмажте на середньому вогні з кожного боку до золотистої скоринки. Готові сирники з манкою викладіть на паперовий рушник, щоб забрати залишки олії.
Подавати страву можна зі сметаною, джемом, варенням, йогуртом, фруктами, ягодами або зі згущеним молоком.