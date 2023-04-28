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Смакота без цукру: як приготувати корисні сирники з бананом і манкою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Корисний варіант сніданку — сирники з бананом та манкою
Корисний варіант сніданку — сирники з бананом та манкою. Фото Meta.ua

Прекрасний варіант смачного та здорового сніданку

Сніданок завжди задає тон дня. Він має бути смачним і не обтяжувати організм зайвими жирами, щоб зарядитись енергією та бути активними протягом доби.

Сьогодні ми разом з "Мета" пропонуємо вам смачний та легкий рецепт сирників із бананом та манкою. Вони готуються без цукру, бо ідеально підійдуть для людей, які вважають калорії.

Як приготувати сирники з бананом і манкою

Інгредієнти:

  • кисломолочний сир – 400 г;
  • яйце – 1 шт;
  • манна крупа — 4-5 ст. л.;
  • банан – 1 шт;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • борошно (для обвалювання),
  • олія (для смаження).

Спосіб приготування:

  1. У глибоку місткість висипте сир, додайте до нього очищений розім’ятий банан та яйце, перемішайте до однорідності.
  2. У суміш висипте манну крупу та ванільний цукор.
  3. За бажанням до сирників можна додати родзинки – їх попередньо необхідно запарити окропом, а потім посушити за допомогою паперових рушників.
  4. Залишіть тісто на 15-20 хвилин, щоб манка набухла і ввібрала необхідну вологу.
  5. Після цього сформуйте сирники на робочій поверхні, обвалюючи їх у борошні.
  6. На розігріту сковороду з олією викладіть сирники та обсмажте на середньому вогні з кожного боку до золотистої скоринки. Готові сирники з манкою викладіть на паперовий рушник, щоб забрати залишки олії.

Подавати страву можна зі сметаною, джемом, варенням, йогуртом, фруктами, ягодами або зі згущеним молоком.

Теги:
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