Смакота без цукру: як приготувати корисні сирники з бананом і манкою

Прекрасний варіант смачного та здорового сніданку

Сніданок завжди задає тон дня. Він має бути смачним і не обтяжувати організм зайвими жирами, щоб зарядитись енергією та бути активними протягом доби.

Сьогодні ми разом з "Мета" пропонуємо вам смачний та легкий рецепт сирників із бананом та манкою. Вони готуються без цукру, бо ідеально підійдуть для людей, які вважають калорії.

Як приготувати сирники з бананом і манкою

Інгредієнти:

кисломолочний сир – 400 г;

яйце – 1 шт;

манна крупа — 4-5 ст. л.;

банан – 1 шт;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

борошно (для обвалювання),

олія (для смаження).

Спосіб приготування:

У глибоку місткість висипте сир, додайте до нього очищений розім’ятий банан та яйце, перемішайте до однорідності. У суміш висипте манну крупу та ванільний цукор. За бажанням до сирників можна додати родзинки – їх попередньо необхідно запарити окропом, а потім посушити за допомогою паперових рушників. Залишіть тісто на 15-20 хвилин, щоб манка набухла і ввібрала необхідну вологу. Після цього сформуйте сирники на робочій поверхні, обвалюючи їх у борошні. На розігріту сковороду з олією викладіть сирники та обсмажте на середньому вогні з кожного боку до золотистої скоринки. Готові сирники з манкою викладіть на паперовий рушник, щоб забрати залишки олії.

Подавати страву можна зі сметаною, джемом, варенням, йогуртом, фруктами, ягодами або зі згущеним молоком.