Встигнете приготувати, поки заварюється чай: рецепт шоколадного печива із трьох інгредієнтів

Швидко та смачно – це про шоколадне печиво

Смачна домашня випічка подобається багатьом. Саме вона перетворить будь-яке чаювання на затишне домашнє свято.

Шоколадне печиво за "Бабусиними рецептами " готується всього 10 хвилин — ви можете зробити його навіть коли гості на порозі. Така легка випічка до чаю точно порадує ваших друзів.

Як приготувати шоколадне печиво.

Інгредієнти:

крохмаль кукурудзяний – 2 ст. л.;

борошно — 2 ст. л.;

молочний чи темний шоколад – 1.5 плитки.

Спосіб приготування:

Борошно і крохмаль добре змішуємо, просіюємо в глибоку тарілку. Шоколад ламаємо шматочками та розтоплюємо. Швидше це зробити в мікрохвильовій печі. Рідкий шоколад вливаємо в борошно з крохмалем і вимішуємо ложкою до однорідності. На деко застилаємо папір, змащуємо маслом. Шоколадну суміш можна викладати на лист чайною ложкою. Можна скористатися кондитерським мішком. Випікати печиво потрібно 10 хвилин за 160-170 градусів. Готове печиво перекласти на тарілку і дати трохи охолонути. За бажанням можна зібрати їх по дві штуки, зробивши прошарок між ними із шоколадної глазурі.

Якщо у вас є трохи більше часу – можна приготувати шарлотку. Для цього вам навіть тіста не потрібно замішувати.