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Встигнете приготувати, поки заварюється чай: рецепт шоколадного печива із трьох інгредієнтів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Вразіть друзів швидким рецептом приголомшливого печива
Вразіть друзів швидким рецептом приголомшливого печива. Фото babusyni-retsepty

Швидко та смачно – це про шоколадне печиво

Смачна домашня випічка подобається багатьом. Саме вона перетворить будь-яке чаювання на затишне домашнє свято.

Шоколадне печиво за "Бабусиними рецептами " готується всього 10 хвилин — ви можете зробити його навіть коли гості на порозі. Така легка випічка до чаю точно порадує ваших друзів.

Як приготувати шоколадне печиво.

Інгредієнти:

  • крохмаль кукурудзяний – 2 ст. л.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • молочний чи темний шоколад – 1.5 плитки.

Спосіб приготування:

  1. Борошно і крохмаль добре змішуємо, просіюємо в глибоку тарілку.
  2. Шоколад ламаємо шматочками та розтоплюємо. Швидше це зробити в мікрохвильовій печі.
  3. Рідкий шоколад вливаємо в борошно з крохмалем і вимішуємо ложкою до однорідності.
  4. На деко застилаємо папір, змащуємо маслом.
  5. Шоколадну суміш можна викладати на лист чайною ложкою. Можна скористатися кондитерським мішком.
  6. Випікати печиво потрібно 10 хвилин за 160-170 градусів.
  7. Готове печиво перекласти на тарілку і дати трохи охолонути. За бажанням можна зібрати їх по дві штуки, зробивши прошарок між ними із шоколадної глазурі.

Якщо у вас є трохи більше часу – можна приготувати шарлотку. Для цього вам навіть тіста не потрібно замішувати.

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#Рецепт #Печиво #Готуємо вдома