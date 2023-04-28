Встигнете приготувати, поки заварюється чай: рецепт шоколадного печива із трьох інгредієнтів
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Швидко та смачно – це про шоколадне печиво
Смачна домашня випічка подобається багатьом. Саме вона перетворить будь-яке чаювання на затишне домашнє свято.
Шоколадне печиво за "Бабусиними рецептами " готується всього 10 хвилин — ви можете зробити його навіть коли гості на порозі. Така легка випічка до чаю точно порадує ваших друзів.
Як приготувати шоколадне печиво.
Інгредієнти:
- крохмаль кукурудзяний – 2 ст. л.;
- борошно — 2 ст. л.;
- молочний чи темний шоколад – 1.5 плитки.
Спосіб приготування:
- Борошно і крохмаль добре змішуємо, просіюємо в глибоку тарілку.
- Шоколад ламаємо шматочками та розтоплюємо. Швидше це зробити в мікрохвильовій печі.
- Рідкий шоколад вливаємо в борошно з крохмалем і вимішуємо ложкою до однорідності.
- На деко застилаємо папір, змащуємо маслом.
- Шоколадну суміш можна викладати на лист чайною ложкою. Можна скористатися кондитерським мішком.
- Випікати печиво потрібно 10 хвилин за 160-170 градусів.
- Готове печиво перекласти на тарілку і дати трохи охолонути. За бажанням можна зібрати їх по дві штуки, зробивши прошарок між ними із шоколадної глазурі.
Якщо у вас є трохи більше часу – можна приготувати шарлотку. Для цього вам навіть тіста не потрібно замішувати.