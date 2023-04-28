Рус

Редиска — в салат, а листя в соус: як приготувати вишукану заправку за пару хвилин

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Листя редиски — чудовий інгредієнт для соусу
Листя редиски — чудовий інгредієнт для соусу. Фото ukr.media

Не викидайте листя редиски — з них можна приготувати відмінний соус

Навесні нам хочеться чогось вітамінного, свіжого та хрумкого. Саме тут нас виручить редька – корисний весняний овоч. Його коренеплоди містять багато вітамінів та мінеральних речовин. Це робить овоч корисним інгредієнтом для салатів та різноманітних закусок. Соковитий, хрумкий редис з легким гірчичним смаком — прекрасне доповнення до практично будь-якої страви.

Однак мало хто знає, що листя редиски також можна вживати та готувати з них смачні страви. Разом з "Мета" поділимося рецептом оригінального соусу, який підійде для салатів та грінок. Близьким точно сподобається така оригінальна страва.

Як приготувати соус з листя редис

Інгредієнти:

  • листя редиски — 1 пучок;
  • часник — 1 зубчик;
  • смажені насіння соняшника — 3 ст. л;
  • тертий сир пармезан — 3 ст. л;
  • олія рослинна — 100-150 мл;
  • цедра та сік 1/4 лимона;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Помити та порізати листя редиски.
  2. Змішати всі необхідні інгредієнти у чаші блендера.
  3. Збити до однорідності.
  4. Готовий соус подавати, намастивши на грінки, або як додаток до улюблених страв. Смачного!

Раніше "Телеграф" розповідав, як корисніше вживати редис — чищеним чи ні. Таким чином ви убезпечите себе від нітратів.

Теги:
#Рецепт #Соус #Редис #Готуємо вдома