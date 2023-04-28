Редиска — в салат, а листя в соус: як приготувати вишукану заправку за пару хвилин

Не викидайте листя редиски — з них можна приготувати відмінний соус

Навесні нам хочеться чогось вітамінного, свіжого та хрумкого. Саме тут нас виручить редька – корисний весняний овоч. Його коренеплоди містять багато вітамінів та мінеральних речовин. Це робить овоч корисним інгредієнтом для салатів та різноманітних закусок. Соковитий, хрумкий редис з легким гірчичним смаком — прекрасне доповнення до практично будь-якої страви.

Однак мало хто знає, що листя редиски також можна вживати та готувати з них смачні страви. Разом з "Мета" поділимося рецептом оригінального соусу, який підійде для салатів та грінок. Близьким точно сподобається така оригінальна страва.

Як приготувати соус з листя редис

Інгредієнти:

листя редиски — 1 пучок;

часник — 1 зубчик;

смажені насіння соняшника — 3 ст. л;

тертий сир пармезан — 3 ст. л;

олія рослинна — 100-150 мл;

цедра та сік 1/4 лимона;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Помити та порізати листя редиски. Змішати всі необхідні інгредієнти у чаші блендера. Збити до однорідності. Готовий соус подавати, намастивши на грінки, або як додаток до улюблених страв. Смачного!

Раніше "Телеграф" розповідав, як корисніше вживати редис — чищеним чи ні. Таким чином ви убезпечите себе від нітратів.