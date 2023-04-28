Редиска — в салат, а листя в соус: як приготувати вишукану заправку за пару хвилин
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Не викидайте листя редиски — з них можна приготувати відмінний соус
Навесні нам хочеться чогось вітамінного, свіжого та хрумкого. Саме тут нас виручить редька – корисний весняний овоч. Його коренеплоди містять багато вітамінів та мінеральних речовин. Це робить овоч корисним інгредієнтом для салатів та різноманітних закусок. Соковитий, хрумкий редис з легким гірчичним смаком — прекрасне доповнення до практично будь-якої страви.
Однак мало хто знає, що листя редиски також можна вживати та готувати з них смачні страви. Разом з "Мета" поділимося рецептом оригінального соусу, який підійде для салатів та грінок. Близьким точно сподобається така оригінальна страва.
Як приготувати соус з листя редис
Інгредієнти:
- листя редиски — 1 пучок;
- часник — 1 зубчик;
- смажені насіння соняшника — 3 ст. л;
- тертий сир пармезан — 3 ст. л;
- олія рослинна — 100-150 мл;
- цедра та сік 1/4 лимона;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Помити та порізати листя редиски.
- Змішати всі необхідні інгредієнти у чаші блендера.
- Збити до однорідності.
- Готовий соус подавати, намастивши на грінки, або як додаток до улюблених страв. Смачного!
Раніше "Телеграф" розповідав, як корисніше вживати редис — чищеним чи ні. Таким чином ви убезпечите себе від нітратів.