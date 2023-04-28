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Варто тільки відвернутися – і її з’їдять: рецепт ідеальної запеченої картоплі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Порадуйте близьких запеченою картоплею
Порадуйте близьких запеченою картоплею. Фото gk-press.if.ua

Найкраща запечена картопля готується тільки так!

Картопля відноситься до тих продуктів, без яких рідко обходиться кухня. Готувати його можна як завгодно – все залежить від фантазії: сьогодні смажена картопля, завтра пюре, післязавтра – у фритюрі. Але відварні гарніри швидко набридають, а регулярне вживання смаженої або фрі шкодить здоров’ю.

Тому сьогодні ми приготуємо запечену картоплю за рецептом "СОДа". Вона буде настільки ніжний і приємний смак, що зведе з розуму будь-кого. Це саме той варіант, коли страва миттєво з’їдається, бо дуже смачна.

Як приготувати запечену картоплю

Інгредієнти:

  • 800 г картоплі
  • 60-100 г тертого сиру
  • 1 ст. л. гірчиці у зернах
  • 2 ст. л. олії
  • 1 ч. л. солі
  • 1 ч. л. гранульований часник.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю помийте та посушіть.
  2. Наріжте її смужками – кожну картоплину розділіть на 8 частин. Складіть у миску, додайте сіль, сухий гранульований часник, гірчицю, олію, натертий на дрібній тертці сир. Все ретельно перемішайте.
  3. Викладіть картоплю на лист, застелений пергаментом. Запікайте страву протягом 35 хвилин при температурі 180-200 градусів до золотистої скоринки з усіх боків.
  4. Перекладіть у тарілку та подавайте на стіл. Смачного!

Якщо ви любитель картоплі, то запечена картопля з грибною начинкою – саме для вас. Це смачний та ситний обід з того, що є в холодильнику

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