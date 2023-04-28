Варто тільки відвернутися – і її з’їдять: рецепт ідеальної запеченої картоплі
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Найкраща запечена картопля готується тільки так!
Картопля відноситься до тих продуктів, без яких рідко обходиться кухня. Готувати його можна як завгодно – все залежить від фантазії: сьогодні смажена картопля, завтра пюре, післязавтра – у фритюрі. Але відварні гарніри швидко набридають, а регулярне вживання смаженої або фрі шкодить здоров’ю.
Тому сьогодні ми приготуємо запечену картоплю за рецептом "СОДа". Вона буде настільки ніжний і приємний смак, що зведе з розуму будь-кого. Це саме той варіант, коли страва миттєво з’їдається, бо дуже смачна.
Як приготувати запечену картоплю
Інгредієнти:
- 800 г картоплі
- 60-100 г тертого сиру
- 1 ст. л. гірчиці у зернах
- 2 ст. л. олії
- 1 ч. л. солі
- 1 ч. л. гранульований часник.
Спосіб приготування:
- Картоплю помийте та посушіть.
- Наріжте її смужками – кожну картоплину розділіть на 8 частин. Складіть у миску, додайте сіль, сухий гранульований часник, гірчицю, олію, натертий на дрібній тертці сир. Все ретельно перемішайте.
- Викладіть картоплю на лист, застелений пергаментом. Запікайте страву протягом 35 хвилин при температурі 180-200 градусів до золотистої скоринки з усіх боків.
- Перекладіть у тарілку та подавайте на стіл. Смачного!
Якщо ви любитель картоплі, то запечена картопля з грибною начинкою – саме для вас. Це смачний та ситний обід з того, що є в холодильнику