Варто тільки відвернутися – і її з’їдять: рецепт ідеальної запеченої картоплі

Найкраща запечена картопля готується тільки так!

Картопля відноситься до тих продуктів, без яких рідко обходиться кухня. Готувати його можна як завгодно – все залежить від фантазії: сьогодні смажена картопля, завтра пюре, післязавтра – у фритюрі. Але відварні гарніри швидко набридають, а регулярне вживання смаженої або фрі шкодить здоров’ю.

Тому сьогодні ми приготуємо запечену картоплю за рецептом "СОДа". Вона буде настільки ніжний і приємний смак, що зведе з розуму будь-кого. Це саме той варіант, коли страва миттєво з’їдається, бо дуже смачна.

Як приготувати запечену картоплю

Інгредієнти:

800 г картоплі

60-100 г тертого сиру

1 ст. л. гірчиці у зернах

2 ст. л. олії

1 ч. л. солі

1 ч. л. гранульований часник.

Спосіб приготування:

Картоплю помийте та посушіть. Наріжте її смужками – кожну картоплину розділіть на 8 частин. Складіть у миску, додайте сіль, сухий гранульований часник, гірчицю, олію, натертий на дрібній тертці сир. Все ретельно перемішайте. Викладіть картоплю на лист, застелений пергаментом. Запікайте страву протягом 35 хвилин при температурі 180-200 градусів до золотистої скоринки з усіх боків. Перекладіть у тарілку та подавайте на стіл. Смачного!

Якщо ви любитель картоплі, то запечена картопля з грибною начинкою – саме для вас. Це смачний та ситний обід з того, що є в холодильнику