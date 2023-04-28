П’ять хвилин – і готово: рецепт бюджетного салату, для якого навіть варити нічого не потрібно

Пару хвилин — і страва готова

Салати — найрізноманітніша категорія кулінарних страв. Кожна господиня завжди мріє приготувати їх швидко та смачно, здивувати гостей гарним та оригінальним салатом.

Разом з "Бабусиними рецептами" пропонуємо приготувати салат "Хрустка хвилинка". Готується він швидко та просто – для цього навіть не потрібно нічого варити. Страва виходить надзвичайно апетитною, з пікантним загадковим смаком. Така закуска ідеально підходить для урочистої вечері у сімейному колі або великого святкового застілля. Саме таким салатом хочеться насолоджуватися знову та знову!

Як приготувати салат "Хрустка хвилинка"

Інгредієнти:

маринований огірок – шт.;

консервована кукурудза – 150 г;

свіжий огірок – 1 шт.;

консервований горошок – 150 г;

морква – 1 шт.;

ковбаса – 150 г.

Спосіб приготування:

Нарізаємо маленькими тонкими брусочками маринований та свіжий огірок та ковбасу. Подрібнюємо на великій тертці моркву та огірок – після подрібнення його потрібно буде віджати від зайвої рідини. На тарілку викладаємо окремо маринований та свіжий огірок, консервовані горошок та кукурудзу, моркву та ковбасу. Заправляємо інгредієнти майонезом або сметаною, ретельно перемішуємо.

Майонез до цього салату можна приготувати і вдома. Три інгредієнти – і корисна заправка готова.