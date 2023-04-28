П’ять хвилин – і готово: рецепт бюджетного салату, для якого навіть варити нічого не потрібно
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Пару хвилин — і страва готова
Салати — найрізноманітніша категорія кулінарних страв. Кожна господиня завжди мріє приготувати їх швидко та смачно, здивувати гостей гарним та оригінальним салатом.
Разом з "Бабусиними рецептами" пропонуємо приготувати салат "Хрустка хвилинка". Готується він швидко та просто – для цього навіть не потрібно нічого варити. Страва виходить надзвичайно апетитною, з пікантним загадковим смаком. Така закуска ідеально підходить для урочистої вечері у сімейному колі або великого святкового застілля. Саме таким салатом хочеться насолоджуватися знову та знову!
Як приготувати салат "Хрустка хвилинка"
Інгредієнти:
- маринований огірок – шт.;
- консервована кукурудза – 150 г;
- свіжий огірок – 1 шт.;
- консервований горошок – 150 г;
- морква – 1 шт.;
- ковбаса – 150 г.
Спосіб приготування:
- Нарізаємо маленькими тонкими брусочками маринований та свіжий огірок та ковбасу.
- Подрібнюємо на великій тертці моркву та огірок – після подрібнення його потрібно буде віджати від зайвої рідини.
- На тарілку викладаємо окремо маринований та свіжий огірок, консервовані горошок та кукурудзу, моркву та ковбасу.
- Заправляємо інгредієнти майонезом або сметаною, ретельно перемішуємо.
Майонез до цього салату можна приготувати і вдома. Три інгредієнти – і корисна заправка готова.