Ви більше не будете їсти борщ з хлібом: рецепт найкращих пампушок з часником

Ароматна, пухка випічка просто тане у роті

Традиційно жоден неймовірний червоний борщ не обходиться без пампушок з часником. Але часто ми лінуємось їх пекти. Розповідаємо, як приготувати пухкі пампушки, що виходять настільки смачними, що ви будете пекти їх щодня.

Ще коли вони печуться, аромати розносяться по всьому дому і провокують апетит. Рецептом поділились на порталі Meta.ua.

Інгредієнти:

Борошно пшеничне — 400 г;

Вода — 150 мл;

Дріжджі живі — 10 г;

Олія рослинна — 2 ст.л;

Цукор-пісок — 1 ст.л;

Сіль — 0,5 ч.л.

Для змащування:

Вода — 2 ст.л;

Олія рослинна — 2 ст.л;

Часник — 3 зубчики;

Кріп — 40 г;

Сіль — дрібка.

Спосіб приготування:

Просіяне борошно змішуємо з дріжджами, сіллю та цукром. У центрі борошна робимо невелике заглиблення і вливаємо злегка теплу чисту воду. Замішуємо тісто доти, доки воно не перестане липнути до рук. Зберіть його в кулю, покладіть у миску і накрийте. Залиште у теплому місці, щоб воно піднялося вдвічі. Зазвичай це займає близько години. Змащуємо руки маслом і ділимо тісто на 15 шматочків. З кожного скачуємо кульку і викладаємо на змащене або покрите пергаментом деко. Майбутні пампушки викладаємо на достатній відстані один від одного. Накрийте їх чистим рушничком і залишіть ще приблизно на 20 хвилин. Деко поставте в розігріту до 190 градусів духовку. Випікайте до рум'яної скоринки. Час готовності — приблизно 30 хвилин. В цей час часник пропускаємо через прес. Змішуємо його з дрібно порубаним кропом, олією, водою та сіллю. Як тільки дістанете булочки, одразу ж щедро змастіть їх часниковою сумішшю.

Рецепт максимально простий, але пампушки за ним виходять просто неймовірними. Про всяк випадок перед приготуванням ознайомтесь з найпоширенішими помилками, які допускають у роботі з дріжджовим тістом.