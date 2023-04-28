Ви більше не будете їсти борщ з хлібом: рецепт найкращих пампушок з часником
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Ароматна, пухка випічка просто тане у роті
Традиційно жоден неймовірний червоний борщ не обходиться без пампушок з часником. Але часто ми лінуємось їх пекти. Розповідаємо, як приготувати пухкі пампушки, що виходять настільки смачними, що ви будете пекти їх щодня.
Ще коли вони печуться, аромати розносяться по всьому дому і провокують апетит. Рецептом поділились на порталі Meta.ua.
Інгредієнти:
- Борошно пшеничне — 400 г;
- Вода — 150 мл;
- Дріжджі живі — 10 г;
- Олія рослинна — 2 ст.л;
- Цукор-пісок — 1 ст.л;
- Сіль — 0,5 ч.л.
Для змащування:
- Вода — 2 ст.л;
- Олія рослинна — 2 ст.л;
- Часник — 3 зубчики;
- Кріп — 40 г;
- Сіль — дрібка.
Спосіб приготування:
- Просіяне борошно змішуємо з дріжджами, сіллю та цукром. У центрі борошна робимо невелике заглиблення і вливаємо злегка теплу чисту воду.
- Замішуємо тісто доти, доки воно не перестане липнути до рук. Зберіть його в кулю, покладіть у миску і накрийте. Залиште у теплому місці, щоб воно піднялося вдвічі. Зазвичай це займає близько години.
- Змащуємо руки маслом і ділимо тісто на 15 шматочків. З кожного скачуємо кульку і викладаємо на змащене або покрите пергаментом деко.
- Майбутні пампушки викладаємо на достатній відстані один від одного. Накрийте їх чистим рушничком і залишіть ще приблизно на 20 хвилин.
- Деко поставте в розігріту до 190 градусів духовку. Випікайте до рум'яної скоринки. Час готовності — приблизно 30 хвилин.
- В цей час часник пропускаємо через прес. Змішуємо його з дрібно порубаним кропом, олією, водою та сіллю. Як тільки дістанете булочки, одразу ж щедро змастіть їх часниковою сумішшю.
Рецепт максимально простий, але пампушки за ним виходять просто неймовірними. Про всяк випадок перед приготуванням ознайомтесь з найпоширенішими помилками, які допускають у роботі з дріжджовим тістом.