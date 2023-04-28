Рус

Ви більше не будете їсти борщ з хлібом: рецепт найкращих пампушок з часником

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Тільки спробуйте - і завжди будете готувати їх за цим рецептом
Тільки спробуйте - і завжди будете готувати їх за цим рецептом. Фото Домашні рецепти

Ароматна, пухка випічка просто тане у роті

Традиційно жоден неймовірний червоний борщ не обходиться без пампушок з часником. Але часто ми лінуємось їх пекти. Розповідаємо, як приготувати пухкі пампушки, що виходять настільки смачними, що ви будете пекти їх щодня.

Ще коли вони печуться, аромати розносяться по всьому дому і провокують апетит. Рецептом поділились на порталі Meta.ua.

Інгредієнти:

  • Борошно пшеничне — 400 г;
  • Вода — 150 мл;
  • Дріжджі живі — 10 г;
  • Олія рослинна — 2 ст.л;
  • Цукор-пісок — 1 ст.л;
  • Сіль — 0,5 ч.л.

Для змащування:

  • Вода — 2 ст.л;
  • Олія рослинна — 2 ст.л;
  • Часник — 3 зубчики;
  • Кріп — 40 г;
  • Сіль — дрібка.

Спосіб приготування:

  1. Просіяне борошно змішуємо з дріжджами, сіллю та цукром. У центрі борошна робимо невелике заглиблення і вливаємо злегка теплу чисту воду.
  2. Замішуємо тісто доти, доки воно не перестане липнути до рук. Зберіть його в кулю, покладіть у миску і накрийте. Залиште у теплому місці, щоб воно піднялося вдвічі. Зазвичай це займає близько години.
  3. Змащуємо руки маслом і ділимо тісто на 15 шматочків. З кожного скачуємо кульку і викладаємо на змащене або покрите пергаментом деко.
  4. Майбутні пампушки викладаємо на достатній відстані один від одного. Накрийте їх чистим рушничком і залишіть ще приблизно на 20 хвилин.
  5. Деко поставте в розігріту до 190 градусів духовку. Випікайте до рум'яної скоринки. Час готовності — приблизно 30 хвилин.
  6. В цей час часник пропускаємо через прес. Змішуємо його з дрібно порубаним кропом, олією, водою та сіллю. Як тільки дістанете булочки, одразу ж щедро змастіть їх часниковою сумішшю.

Рецепт максимально простий, але пампушки за ним виходять просто неймовірними. Про всяк випадок перед приготуванням ознайомтесь з найпоширенішими помилками, які допускають у роботі з дріжджовим тістом.

Теги:
#Рецепт #Борщ #Випічка #Пампушки