З трьох інгредієнтів: твердий сир можна зробити вдома, і дуже просто

Ви перестанете купувати сир в магазині

Твердий сир — інгредієнт багатьох повсякденних страв — від гарячих бутербродів і до різноманітних салатів. Проте ціни на нього зашкалюють. Розповідаємо, як приготувати смачний сир вдома.

Процес не займе ані багато часу, ані зусиль. Та й продукти потрібні лише базові. Рецептом поділились на порталі "Стайлер".

Інгредієнти:

3 літри молока

6 столових ложок оцту (або лимонного соку)

1 столова ложка солі

Спеції – базилік, зелень, сушені томати — за бажанням

Спосіб приготування:

У каструлю наливаємо молоко, майже доводимо його до кипіння. Оцет окремо змішуємо з трьома столовими ложками води і виливаємо в молоко. Спеції можна додати туди ж. Як тільки з'явилася сироватка, а сир починає збиратися в грудки, процідіть його і викладіть на сито з марлею у два шари. Сир кладемо під невеликий прес та чекаємо, поки продукт вистигне. Потім його слід поставити в холодильник разом з пресом.

Готовність такого сиру — від 12 годин. Він дуже смачний і стане чудовим доповненням, наприклад, до смачної овочевої запіканки.