Втричі смачніше, ніж магазинне: згущене молоко за 15 хвилин

Готується так просто, що ви більше не будете купувати магазинне

Згущене молоко — улюблений смаколик з дитинства. Згущівка багатьма і досі сприймається не лише як складова частина таких десертів, як солодкі горішки з пісочного тіста, а й як цілком самостійні солодощі.

А ще його можна приготувати власноруч. Ще й дуже просто, особливо якщо користуватись рецептом, яким поділились на порталі "Главред".

Інгредієнти:

300 мл молока

300 грамів цукрової пудри

30 грамів вершкового масла

Спосіб приготування:

Обираємо невеличку каструлю, в якій ми будемо готувати згущівку. Висипаємо туди пудру та виливаємо молоко. Все перемішуємо, використовуючи дерев’яну лопатку. Ставимо суміш на маленький вогонь та додаємо вершкове масло. Суміш постійно помішуємо. Коли молоко почне закипати, трохи збільшуємо вогонь та варимо ще упродовж 10-ти хвилин. Не забуваємо постійно помішувати суміш. Якщо молочна маса буде дуже сильно пінитись, вогонь потрібно трохи зменшити. Через 10 хвилин прибираємо каструлю з вогню та поміщаємо її в крижану воду на кілька хвилин. Таким чином згущене молоко набагато швидше охолоне та загусне.

Як тільки суміш загусне, переливаємо її в баночку та закриваємо кришкою. Зберігаємо згущене молоко у холодильнику. Дістаємо, коли є нагода — така як смачний вафельний торт з арахісом.