Втричі смачніше, ніж магазинне: згущене молоко за 15 хвилин
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Готується так просто, що ви більше не будете купувати магазинне
Згущене молоко — улюблений смаколик з дитинства. Згущівка багатьма і досі сприймається не лише як складова частина таких десертів, як солодкі горішки з пісочного тіста, а й як цілком самостійні солодощі.
А ще його можна приготувати власноруч. Ще й дуже просто, особливо якщо користуватись рецептом, яким поділились на порталі "Главред".
Інгредієнти:
- 300 мл молока
- 300 грамів цукрової пудри
- 30 грамів вершкового масла
Спосіб приготування:
- Обираємо невеличку каструлю, в якій ми будемо готувати згущівку. Висипаємо туди пудру та виливаємо молоко. Все перемішуємо, використовуючи дерев’яну лопатку.
- Ставимо суміш на маленький вогонь та додаємо вершкове масло. Суміш постійно помішуємо.
- Коли молоко почне закипати, трохи збільшуємо вогонь та варимо ще упродовж 10-ти хвилин. Не забуваємо постійно помішувати суміш. Якщо молочна маса буде дуже сильно пінитись, вогонь потрібно трохи зменшити.
- Через 10 хвилин прибираємо каструлю з вогню та поміщаємо її в крижану воду на кілька хвилин. Таким чином згущене молоко набагато швидше охолоне та загусне.
Як тільки суміш загусне, переливаємо її в баночку та закриваємо кришкою. Зберігаємо згущене молоко у холодильнику. Дістаємо, коли є нагода — така як смачний вафельний торт з арахісом.