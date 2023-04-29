Оладки, яких завжди буде мало: приголомшливий рецепт бюджетної страви

Небагато часу — і страва готова!

Як приготувати печінку? Її можна тушкувати зі сметаною або приготувати торт для перекусу, а можна зробити неймовірно смачні печінкові оладки.

Цей простий рецепт печінкових оладок за рецептом Shuba підійде і для свята, і для звичайного дня. Для страв можна використовувати яловичу, свинячу або курячу печінку. Найкраще вибирати саме курячу — саме вона зробить оладки м’якшими.

Як приготувати печінкові оладки

Інгредієнти на 5 порцій:

печінка куряча — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

морква – 1 шт.

яйця — 1 шт.;

гречане борошно — 5 ст. л.;

сметана — 100 г;

олія соняшникова — 4 ст. л.;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Печінку помийте, видаліть плівки та поріжте шматочками. Цибулю почистьте і розріжте на 4 частини, почистьте моркву, помийте і наріжте кружальцями. Печінку, цибулю та моркву пропустіть через м’ясорубку. Додайте яйце, 2 ст. л. сметани, борошно, сіль, перець і добре перемішайте. Залишіть на 5 хвилин. Розігрійте сковороду з олією та викладайте масу на сковороду за допомогою столової ложки. Смажте на середньому вогні з двох боків до рум’яності. Оладки з печінки краще подавати гарячими зі сметаною.

"Телеграф" раніше розповідав, як найкраще підготувати курячу печінку до приготування. Декілька нюансів — і продукт готовий!