Оладки, яких завжди буде мало: приголомшливий рецепт бюджетної страви
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Небагато часу — і страва готова!
Як приготувати печінку? Її можна тушкувати зі сметаною або приготувати торт для перекусу, а можна зробити неймовірно смачні печінкові оладки.
Цей простий рецепт печінкових оладок за рецептом Shuba підійде і для свята, і для звичайного дня. Для страв можна використовувати яловичу, свинячу або курячу печінку. Найкраще вибирати саме курячу — саме вона зробить оладки м’якшими.
Як приготувати печінкові оладки
Інгредієнти на 5 порцій:
- печінка куряча — 300 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква – 1 шт.
- яйця — 1 шт.;
- гречане борошно — 5 ст. л.;
- сметана — 100 г;
- олія соняшникова — 4 ст. л.;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Печінку помийте, видаліть плівки та поріжте шматочками. Цибулю почистьте і розріжте на 4 частини, почистьте моркву, помийте і наріжте кружальцями.
- Печінку, цибулю та моркву пропустіть через м’ясорубку. Додайте яйце, 2 ст. л. сметани, борошно, сіль, перець і добре перемішайте. Залишіть на 5 хвилин.
- Розігрійте сковороду з олією та викладайте масу на сковороду за допомогою столової ложки. Смажте на середньому вогні з двох боків до рум’яності.
- Оладки з печінки краще подавати гарячими зі сметаною.
"Телеграф" раніше розповідав, як найкраще підготувати курячу печінку до приготування. Декілька нюансів — і продукт готовий!