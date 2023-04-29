Два інгредієнти та кілька хвилин часу: рецепт бананового десерту, від якого ніхто не зможе відмовитися (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Обережно – діти проситимуть такий десерт постійно
Смачний та неповторний десерт не обов’язково має бути складним та багатокомпонентним. Можна вибрати лише 2 інгредієнти — і з них вийде бомбічний вибух смаку.
Ідеєю приготування елементарного бананового десерту з шоколадом поділилася футблогер Крістіна Кей ( kristinakey.blog ) в Інстаграмі. Тільки з шоколаду та банана виходить бюджетна солодка страва, на приготування якої ви витратите максимально мало часу. Впевнені, що таким десертом із задоволенням поласують діти.
Як приготувати банановий десерт
Інгредієнти:
- банани;
- плитка шоколаду з горішками.
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку на 180 °C.
- Очистьте верхню частину банана, загорніть шкірку в рулетик і закріпіть зубочисткою.
- Візьміть ножа та обережно проріжте в банані отвір. Усередину надрізу покладіть шоколад.
- Покладіть банан на лист або форму, начинкою вгору. За бажання можна зробити бортики з пергаменту.
- Відправляємо у духовку на 10 хвилин. Режим конвенції
- Їсти можна відразу зі шкірки ложкою, або дістати м'якуш і подати в тарілці. Смачного!
Якщо ваші діти люблять банани, їх можна посмажити. Така страва швидко готується та ще швидше зникає.