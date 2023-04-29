Сніданок пройде без бою: рецепт піци-яєчні, яку із задоволенням будуть їсти навіть діти
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Таку страву діти проситимуть ще й ще
Добре, коли дитина не вимоглива і охоче їсть все, що ви готуєте. Інша ситуація, коли малюки відмовляються від корисних страв, тоді мамі доводиться вигадувати незвичайні рецепти.
Сьогодні ми з Tishka.org приготуємо страву, від якої навряд чи відмовиться дитина — піцу-яєчню. Її приготування займе трохи часу, зате захоплення буде море. До того ж, при її приготуванні можна виявляти фантазію і як начинку додавати все, що є в холодильнику.
Як приготувати піцу-яєчню
Інгредієнти на 2 порції
Для омлету:
- 2 яйця;
- 1 ст. сметани;
- 2 щіпки солі.
- Для начинки:
- 3 тонкі шматочки ковбаси або шинки;
- 1/2 середнього помідора;
- 100 г твердого сиру;
- жменя оливок;
- зелень для оздоблення;
- 2 щіпки сухого орегано;
- 1 ст. олії для смаження.
Спосіб приготування:
- Сир натерти на тертці, поділити на 2 частини. Одна частина має бути більшою, друга — меншою.
- Для начинки нарізати ковбасу чи шинку. Тонко порізати помідори, оливки розділити на дві частини.
- У глибокій тарілці перемішати яйця зі сметаною та сіллю. Добре розігріту сковороду трохи змастити олією і вилити збиті яйця.
- Накрити кришкою і смажити на середньому вогні 2-3 хвилини — омлет повинен трохи схопитися і не розтікатися. Переверніть.
- Тепер на гарячу обсмажену сторону омлету необхідно розподілити сир із більшої купки, викласти помідори, ковбасу та вершки, посипати маленькою частиною сиру та приправити сухим орегано.
- Накрити сковороду кришкою та обсмажувати на невеликому вогні при закритій кришці 5 хвилин.
- Готовий омлет-піцу покласти на тарілку, прикрасити руколою чи базиліком.
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