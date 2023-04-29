Сніданок пройде без бою: рецепт піци-яєчні, яку із задоволенням будуть їсти навіть діти

Таку страву діти проситимуть ще й ще

Добре, коли дитина не вимоглива і охоче їсть все, що ви готуєте. Інша ситуація, коли малюки відмовляються від корисних страв, тоді мамі доводиться вигадувати незвичайні рецепти.

Сьогодні ми з Tishka.org приготуємо страву, від якої навряд чи відмовиться дитина — піцу-яєчню. Її приготування займе трохи часу, зате захоплення буде море. До того ж, при її приготуванні можна виявляти фантазію і як начинку додавати все, що є в холодильнику.

Як приготувати піцу-яєчню

Інгредієнти на 2 порції

Для омлету:

2 яйця;

1 ст. сметани;

2 щіпки солі.

Для начинки:

3 тонкі шматочки ковбаси або шинки;

1/2 середнього помідора;

100 г твердого сиру;

жменя оливок;

зелень для оздоблення;

2 щіпки сухого орегано;

1 ст. олії для смаження.

Спосіб приготування:

Сир натерти на тертці, поділити на 2 частини. Одна частина має бути більшою, друга — меншою. Для начинки нарізати ковбасу чи шинку. Тонко порізати помідори, оливки розділити на дві частини. У глибокій тарілці перемішати яйця зі сметаною та сіллю. Добре розігріту сковороду трохи змастити олією і вилити збиті яйця. Накрити кришкою і смажити на середньому вогні 2-3 хвилини — омлет повинен трохи схопитися і не розтікатися. Переверніть. Тепер на гарячу обсмажену сторону омлету необхідно розподілити сир із більшої купки, викласти помідори, ковбасу та вершки, посипати маленькою частиною сиру та приправити сухим орегано. Накрити сковороду кришкою та обсмажувати на невеликому вогні при закритій кришці 5 хвилин. Готовий омлет-піцу покласти на тарілку, прикрасити руколою чи базиліком.

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