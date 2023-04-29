Не рецепт, а знахідка: рецепт кавового чізкейку, якого завжди буде мало

Трохи кави – і ваш десерт стане ще смачнішим

Чізкейк – класична страва американської кухні, яка міцно увійшла до меню кафешок усього світу. Його досить просто готувати, а в результаті виходить надзвичайно смачний і ніжний десерт.

За рецептом "Жіночого світу" на виготовлення чізкейку ви витратите зовсім небагато сил, але в результаті до чаю у вас вийде море задоволення. Така насолода точно стане улюбленою у вашій родині.

Як приготувати кавовий чізкейк

Інгредієнти:

4 ст. л. розтопленого вершкового масла;

20 шт. шоколадного печива;

900 гр. вершкового сиру;

1 ч. л ванілі;

1 склянка цукру;

1л. вершків;

6 теплих желатинового листя;

340 гр. розтопленого темного шоколаду;

2 ч. л. кави.

Спосіб приготування:

Покладіть шоколадне печиво в пакет і за допомогою качалки перетворите його на крихти. Змішайте подрібнене печиво із вершковим маслом. Викладіть масу на дно змащеної вершковим маслом форми. Покладіть у холодильник. Змішайте в окремій ємності цукор, ваніль та вершковий сир до однорідної маси. Розігрійте та додайте до нього желатин, перемішайте. Розділіть тісто на 4 частини: 250 г; 500 гр; 600 гр; 700 гр. У найменшу частину покладіть чотири великі ложки розтопленого шоколаду, у 500-грамову – 3 ложки, у 600-грамову – 2, а найбільшу не потрібно шоколаду взагалі. У вас повинні вийти чотири різнокольорові частини. Витягніть тісто з холодильника і почніть заливати желатинову суміш. Почніть з білої основи без шоколаду, а потім рухайтеся у міру концентрації кольору. Завершальний шар буде темнішим. Обов’язково виливайте суміш у центр майбутнього чізкейку. В один із шарів додайте каву. Накрийте торт фольгою і відправте в холодильник на 4 години.

Якщо вам захотілося "чізкейкного" розмаїття — спробуйте мандариновий десерт. Готується торт просто, але однозначно стане хітом вашого столу.