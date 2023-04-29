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Не рецепт, а знахідка: рецепт кавового чізкейку, якого завжди буде мало

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такого чізкейку ви ще не готували
Такого чізкейку ви ще не готували. Фото wworld.com.ua

Трохи кави – і ваш десерт стане ще смачнішим

Чізкейк – класична страва американської кухні, яка міцно увійшла до меню кафешок усього світу. Його досить просто готувати, а в результаті виходить надзвичайно смачний і ніжний десерт.

За рецептом "Жіночого світу" на виготовлення чізкейку ви витратите зовсім небагато сил, але в результаті до чаю у вас вийде море задоволення. Така насолода точно стане улюбленою у вашій родині.

Як приготувати кавовий чізкейк

Інгредієнти:

  • 4 ст. л. розтопленого вершкового масла;
  • 20 шт. шоколадного печива;
  • 900 гр. вершкового сиру;
  • 1 ч. л ванілі;
  • 1 склянка цукру;
  • 1л. вершків;
  • 6 теплих желатинового листя;
  • 340 гр. розтопленого темного шоколаду;
  • 2 ч. л. кави.

Спосіб приготування:

  1. Покладіть шоколадне печиво в пакет і за допомогою качалки перетворите його на крихти.
  2. Змішайте подрібнене печиво із вершковим маслом.
  3. Викладіть масу на дно змащеної вершковим маслом форми. Покладіть у холодильник.
  4. Змішайте в окремій ємності цукор, ваніль та вершковий сир до однорідної маси. Розігрійте та додайте до нього желатин, перемішайте.
  5. Розділіть тісто на 4 частини: 250 г; 500 гр; 600 гр; 700 гр. У найменшу частину покладіть чотири великі ложки розтопленого шоколаду, у 500-грамову – 3 ложки, у 600-грамову – 2, а найбільшу не потрібно шоколаду взагалі. У вас повинні вийти чотири різнокольорові частини.
  6. Витягніть тісто з холодильника і почніть заливати желатинову суміш. Почніть з білої основи без шоколаду, а потім рухайтеся у міру концентрації кольору. Завершальний шар буде темнішим. Обов’язково виливайте суміш у центр майбутнього чізкейку.
  7. В один із шарів додайте каву.
  8. Накрийте торт фольгою і відправте в холодильник на 4 години.

Якщо вам захотілося "чізкейкного" розмаїття — спробуйте мандариновий десерт. Готується торт просто, але однозначно стане хітом вашого столу.

Теги:
#Рецепт #Кава #Чізкейк #Готуємо вдома