Нагодує цілу юрбу голодних родичів: рецепт дивовижної тушкованої капусти з ковбасою та яйцями

Страва, яку полюблять навіть діти

Хочете порадувати своїх рідних смачним та ароматним гарніром? Тоді приготуйте фантастично ароматну та божественно смачну тушковану капусту. У ній поєдналися безліч смаків: легка солодка нотка цибулі та моркви, ситність капусти та аромат усіх спецій. У цій страві всі інгредієнти формують ідеальний смак.

Тушкована капуста з ковбасою та яйцями за рецептом Shuba — страва проста і ситна страва. Саме тому воно здатне нагодувати цілу юрбу голодних родичів.

Як приготувати тушковану капусту з ковбасою та яйцями

Інгредієнти на 4 порції:

капуста білокачанна — 600 г;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

морква — 2 шт.;

паста томатна — 2 ст. л.;

олія соняшникова — 2 ст. л.;

ковбаса — 400 г;

яйця — 4 шт.;

сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак.

Спосіб приготування:

Цибулю та моркву очистьте та промийте. Цибулю наріжте кубиками, моркву — соломкою. Обсмажте 1 ст. л. олії до золотистого кольору. Викладіть у тарілку. Капусту тонко нашаткуйте, покладіть у розігріту з маслом сковороду, посоліть і поперчіть. Влийте пару ложок води та тушкуйте під кришкою 30 хвилин. Потім додайте до неї цибулю з морквою. Томатну пасту розведіть 40 мл води, посоліть і поперчіть. Додайте до овочів, перемішайте і гасіть 5 хвилин. Ковбасу наріжте кубиками та окремо обсмажте її в 1 ст. л. олії до зарум’янювання. Додайте ковбасу в капусту, перемішайте та тушкуйте разом 15 хвилин. Яйця зваріть круто протягом 10 хвилин. Охолодіть, очистьте та наріжте кубиками. Капусту викладіть на блюдо, прикрасьте кубиками яєць та зеленню.

Любите капусту? Тоді рецепт панського деруна для вас. Таким одним наїсться вся родина.