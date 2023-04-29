Торт готовий вже за 10 хвилин: ніжний десерт з доступних інгредієнтів
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Смачний, а головне, — простий десерт
Всі люблять десерти, але часто часу на це не залишається. На виручку приходять швидкі торти без випічки. Якщо ви вже куштували шоколадний пиріг з сирним кремом, обов’язково спробуйте цей ніжний молочний десерт з карамельним соусом.
Він готується всього десять хвилин. Залишається тільки дочекатись, поки всі шари не застигнуть — і ніжний десерт готовий, передають "Патріоти України".
Інгредієнти:
- 125 г вершкового масла
- 1 склянка борошна (200 мл)
- 1 літр молока
- 1 склянка цукру
- 1 пакет ваніліну
- фундук, волоський горіх
Для карамельного соусу:
- 1 склянка води
- 1 столова ложка крохмалю
- пів склянки цукру + половина склянки води (100 мл)
Спосіб приготування:
- В каструлі топимо вершкове масло, додаємо борошно, ретельно перемішуємо. Додємо молоко та цукор і варимо на слабкому вогні, постійно помішуючи до загустіння. Додаємо ванілін. Якщо є грудочки, їх найкраще перебити блендером
- Масу виливаємо в скляну форму, коли охолоне — ставимо в холодильник. В окремій тарілці розводимо 1 столову ложку крохмалю в склянці води.
- На сковороді розтоплюємо цукор, вливаємо 100 мл води та варимо карамель. Додаємо суміш з крохмалем та варимо ще декілька хвилин до загустіння.
- Виймаємо форму з холодильника, виливаємо карамельний соус та відправляємо знову у холодильник на 3-4 години. Посипаємо десерт подрібненими горіхами та насолоджуємося.
Десерт виходить ніжним, з кремовою текстурою та цікавим карамельним смаком. А наступного разу приготуйте цікавий банановий десерт з шоколадом.