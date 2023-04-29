Торт готовий вже за 10 хвилин: ніжний десерт з доступних інгредієнтів

Смачний, а головне, — простий десерт

Всі люблять десерти, але часто часу на це не залишається. На виручку приходять швидкі торти без випічки. Якщо ви вже куштували шоколадний пиріг з сирним кремом, обов’язково спробуйте цей ніжний молочний десерт з карамельним соусом.

Він готується всього десять хвилин. Залишається тільки дочекатись, поки всі шари не застигнуть — і ніжний десерт готовий, передають "Патріоти України".

Інгредієнти:

125 г вершкового масла

1 склянка борошна (200 мл)

1 літр молока

1 склянка цукру

1 пакет ваніліну

фундук, волоський горіх

Для карамельного соусу:

1 склянка води

1 столова ложка крохмалю

пів склянки цукру + половина склянки води (100 мл)

Спосіб приготування:

В каструлі топимо вершкове масло, додаємо борошно, ретельно перемішуємо. Додємо молоко та цукор і варимо на слабкому вогні, постійно помішуючи до загустіння. Додаємо ванілін. Якщо є грудочки, їх найкраще перебити блендером Масу виливаємо в скляну форму, коли охолоне — ставимо в холодильник. В окремій тарілці розводимо 1 столову ложку крохмалю в склянці води. На сковороді розтоплюємо цукор, вливаємо 100 мл води та варимо карамель. Додаємо суміш з крохмалем та варимо ще декілька хвилин до загустіння. Виймаємо форму з холодильника, виливаємо карамельний соус та відправляємо знову у холодильник на 3-4 години. Посипаємо десерт подрібненими горіхами та насолоджуємося.

Десерт виходить ніжним, з кремовою текстурою та цікавим карамельним смаком. А наступного разу приготуйте цікавий банановий десерт з шоколадом.