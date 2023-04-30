Рецепт незвичайної медової яєчні: найкраще, що може бути на сніданок
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Пару інгредієнтів – і ви не впізнаєте страву.
Яєчня є найпопулярнішим блюдом на сніданок, оскільки не вимагає багато часу на приготування. Звична та улюблена яєчня може щоразу виходити по-новому завдяки різним інгредієнтам. Кожна господиня, напевно, знає, як її урізноманітнити.
Здавалося б, хто не знає, як приготувати яєчню? Розжарив сковорідку, капнув олії, розбив яйце і блюдо готове. Однак велика кількість рецептів цієї начебто простої страви дивує. Наприклад, сьогодні ми спробуємо приготувати традиційну страву острова Сан-Андрес у Колумбії – медову яєчню за рецептом Shuba. Попри різноманітність морепродуктів та страв з них, така страва вважається найсмачнішим сніданком.
Як приготувати медову яєчню
Інгредієнти:
- яйця курячі — 2 шт.;
- масло вершкове — 1 ст. л.;
- мед — 2 ст. л.;
- сіль до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Розігрійте масло на сковороді на середньому вогні, вбийте яйця і полийте медом, швидко посипавши сіллю.
- Готуйте 2-3 хвилини, поки жовтки не загуснуть.
Спробуйте — і ви будете здивовані, як поєднання солодкого та солоного створює зовсім інший смак.
Яєчню можна приготувати навіть без олії. За допомогою пекарського паперу та помідора можна приготувати не менш смачний сніданок.