Рецепт незвичайної медової яєчні: найкраще, що може бути на сніданок

Пару інгредієнтів – і ви не впізнаєте страву.

Яєчня є найпопулярнішим блюдом на сніданок, оскільки не вимагає багато часу на приготування. Звична та улюблена яєчня може щоразу виходити по-новому завдяки різним інгредієнтам. Кожна господиня, напевно, знає, як її урізноманітнити.

Здавалося б, хто не знає, як приготувати яєчню? Розжарив сковорідку, капнув олії, розбив яйце і блюдо готове. Однак велика кількість рецептів цієї начебто простої страви дивує. Наприклад, сьогодні ми спробуємо приготувати традиційну страву острова Сан-Андрес у Колумбії – медову яєчню за рецептом Shuba. Попри різноманітність морепродуктів та страв з них, така страва вважається найсмачнішим сніданком.

Як приготувати медову яєчню

Інгредієнти:

яйця курячі — 2 шт.;

масло вершкове — 1 ст. л.;

мед — 2 ст. л.;

сіль до свого смаку.

Спосіб приготування:

Розігрійте масло на сковороді на середньому вогні, вбийте яйця і полийте медом, швидко посипавши сіллю. Готуйте 2-3 хвилини, поки жовтки не загуснуть.

Спробуйте — і ви будете здивовані, як поєднання солодкого та солоного створює зовсім інший смак.

Яєчню можна приготувати навіть без олії. За допомогою пекарського паперу та помідора можна приготувати не менш смачний сніданок.