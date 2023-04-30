Закуска на мільйон: рецепт "пивних" грибів у клярі

Трохи часу — і найсмачніша страва на столі

Дружні посиденьки, ділова зустріч чи вечірній перегляд фільму під пледом – різноманітні закуски мають бути під рукою на будь-якому заході. Найчастіше їх готують із сиру, овочів, з риби чи м’яса.

Сьогодні ми разом із Shuba спробуємо приготувати гриби в клярі – чудовий варіант швидкої закуски або гарніру до основних страв. Для страви краще вибирати середні печериці: надто маленькі під час смаження помітно зменшуються в розмірах, а ось великі просто не просмажаться. Не забудьте обваляти їх у борошні — це допоможе кляру триматися на грибах.

Як приготувати гриби в клярі

Інгредієнти:

печериці — 450 г;

пахта — 1/2 склянки (можна замінити нежирним кефіром);

світле пиво — 3/4 ст.;

яйця курячі — 1 шт.;

соус соєвий — 1 ст. л.;

борошно пшеничне — 1.5 ст.;

сіль — 1 ч. л.;

перець чорний мелений — 1/2 ч. л.;

часниковий порошок — 1/2 ч. л.;

олія соняшникова рафінована — 6 ст.;

панірувальні сухарі — 1 ст.

Спосіб приготування:

Ретельно очистьте вологою ганчіркою печериці від бруду, промийте та висушіть за допомогою паперових рушників. Для кляру змішайте в мисці пахту, соєвий соус, пиво та яйце. Поступово додавайте сіль, чорний перець, сухий часник та борошно, ретельно перемішуючи. Візьміть каструлю або глибоку сковороду, налийте олію та розігрійте до високої температури (170-180 градусів). Обваляйте гриби в борошні, потім занурте у кляр та у панірувальні сухарі. Смажте по кілька хвилин з усіх боків. Як тільки гриби обсмажаться, викладіть їх на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію. Блюдо готове! Ретельно очистьте вологою ганчіркою печериці від бруду, потім промийте та висушіть за допомогою паперових рушників.

Подавати гриби в пивному клярі можна як самостійну страву або приготувати канапе з овочами. Страва також непогано поєднується з вершковим соусом.