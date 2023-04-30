Закуска на мільйон: рецепт "пивних" грибів у клярі
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Трохи часу — і найсмачніша страва на столі
Дружні посиденьки, ділова зустріч чи вечірній перегляд фільму під пледом – різноманітні закуски мають бути під рукою на будь-якому заході. Найчастіше їх готують із сиру, овочів, з риби чи м’яса.
Сьогодні ми разом із Shuba спробуємо приготувати гриби в клярі – чудовий варіант швидкої закуски або гарніру до основних страв. Для страви краще вибирати середні печериці: надто маленькі під час смаження помітно зменшуються в розмірах, а ось великі просто не просмажаться. Не забудьте обваляти їх у борошні — це допоможе кляру триматися на грибах.
Як приготувати гриби в клярі
Інгредієнти:
- печериці — 450 г;
- пахта — 1/2 склянки (можна замінити нежирним кефіром);
- світле пиво — 3/4 ст.;
- яйця курячі — 1 шт.;
- соус соєвий — 1 ст. л.;
- борошно пшеничне — 1.5 ст.;
- сіль — 1 ч. л.;
- перець чорний мелений — 1/2 ч. л.;
- часниковий порошок — 1/2 ч. л.;
- олія соняшникова рафінована — 6 ст.;
- панірувальні сухарі — 1 ст.
Спосіб приготування:
- Ретельно очистьте вологою ганчіркою печериці від бруду, промийте та висушіть за допомогою паперових рушників.
- Для кляру змішайте в мисці пахту, соєвий соус, пиво та яйце. Поступово додавайте сіль, чорний перець, сухий часник та борошно, ретельно перемішуючи.
- Візьміть каструлю або глибоку сковороду, налийте олію та розігрійте до високої температури (170-180 градусів).
- Обваляйте гриби в борошні, потім занурте у кляр та у панірувальні сухарі. Смажте по кілька хвилин з усіх боків. Як тільки гриби обсмажаться, викладіть їх на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію. Блюдо готове!
- Ретельно очистьте вологою ганчіркою печериці від бруду, потім промийте та висушіть за допомогою паперових рушників.
Подавати гриби в пивному клярі можна як самостійну страву або приготувати канапе з овочами. Страва також непогано поєднується з вершковим соусом.