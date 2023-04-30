Шматочки будуть танути у роті: рецепт соковитого шашлику по-грузинськи

Тільки сіль та перець – і ваш шашлик ідеальний

Приготування шашлику — справа серйозна та відповідальна. Але якщо взятися за нього з розумом, то можна потішити друзів і рідних соковитою та ароматною стравою, приготованою на мангалі.

Сьогодні ми приготуємо шашлик по-грузинськи за рецептом Smach. Для цього вам навіть не потрібно маринувати м’ясо – якщо воно молоде, це вважається зайвим. Основне в цьому рецепті – правильне м’ясо, сіль та приправи.

Як приготувати шашлик по-грузинськи

Інгредієнти:

баранина – 1 кг;

сіль, подрібнений чорний перець — на свій смак.

Спосіб приготування:

Промити м’ясо, обсушити паперовими серветками. Нарізати м’ясо невеликими шматочками 3-5 см. Якщо є бажання, можна зачистити продукт від плівок, видалити сухожилля та обрізати надлишки жиру. М’ясо щільно нанизати на шампури та помістити над вугіллям. Кількість шматочків на шампурі залежить від його довжини та розмірів мангала, Якщо шматки все ж таки виявилися різними за розміром, згрупуйте їх за величиною і будьте готові зняти з вогню трохи раніше чи пізніше шашлику. У ході приготування майбутній шашлик посипають спеціями та розвертають раз на кілька хвилин, даючи кожній стороні добре підсмажитися. Головне – стежити, щоб це відбувалося поступово. В середньому процес займає 15-30 хвилин, але варто стежити за зовнішнім виглядом м’яса.

До шашлику можна подати сирний соус, приготовлений своїми руками. Він зробить ваш шашлик ідеальним.