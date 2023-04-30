Шматочки будуть танути у роті: рецепт соковитого шашлику по-грузинськи
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Тільки сіль та перець – і ваш шашлик ідеальний
Приготування шашлику — справа серйозна та відповідальна. Але якщо взятися за нього з розумом, то можна потішити друзів і рідних соковитою та ароматною стравою, приготованою на мангалі.
Сьогодні ми приготуємо шашлик по-грузинськи за рецептом Smach. Для цього вам навіть не потрібно маринувати м’ясо – якщо воно молоде, це вважається зайвим. Основне в цьому рецепті – правильне м’ясо, сіль та приправи.
Як приготувати шашлик по-грузинськи
Інгредієнти:
- баранина – 1 кг;
- сіль, подрібнений чорний перець — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Промити м’ясо, обсушити паперовими серветками.
- Нарізати м’ясо невеликими шматочками 3-5 см. Якщо є бажання, можна зачистити продукт від плівок, видалити сухожилля та обрізати надлишки жиру.
- М’ясо щільно нанизати на шампури та помістити над вугіллям. Кількість шматочків на шампурі залежить від його довжини та розмірів мангала,
- Якщо шматки все ж таки виявилися різними за розміром, згрупуйте їх за величиною і будьте готові зняти з вогню трохи раніше чи пізніше шашлику.
- У ході приготування майбутній шашлик посипають спеціями та розвертають раз на кілька хвилин, даючи кожній стороні добре підсмажитися. Головне – стежити, щоб це відбувалося поступово.
- В середньому процес займає 15-30 хвилин, але варто стежити за зовнішнім виглядом м’яса.
До шашлику можна подати сирний соус, приготовлений своїми руками. Він зробить ваш шашлик ідеальним.